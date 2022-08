Obě hvězdy pražského celku tak udělaly úspěšnou tečku za svojí dlouhou hráčskou kariérou. I proto bylo na Bednářovi při děkovačce patrné dojetí. „Skoro jsem brečel. Asi i proto, že to byla super akce. Hrozně se mi to líbilo a ohlasy od ostatních byly taky pozitivní. Když bylo po všem, cítíš takové to prázdno, že už nic nebude. A vzpomínky. Bylo strašně fajn, že třeba Červus sem v rozjeté sezoně jede z takové dálky na otočku. I ostatní. Přijeli kluci ze Slovenska, z Moravy. Strašně si toho vážím,“ prohlásil po utkání bývalý hráč Los Angeles a Floridy.

Před zraky reprezentačního kouče Kariho Jalonena, který na akci dorazil, se opět předvedl jako správný šoumen útočník Bostonu David Pastrňák. Ten si mezi druhou a třetí třetinou vypůjčil gólmanskou výstroj od brankáře Petra Mrázka a posledních dvacet minut dochytal. Inkasoval během toho třikrát.

„Vždy jsem chtěl být gólman, ale je to finančně náročné, takže mi to nikdy nevyšlo a jsem za to rád," vysvětloval po utkání vyhlášený kanonýr.

Přestože obvykle se o střílení gólů sám stará, neztratil se ani jako strážce hokejové svatyně. Vynikl už na začátku třetiny, kdy zlikvidoval akci Bednáře a Tomáše Vlasáka. „To se mi ještě povedlo, měl jsem ještě sebevědomí z fotbalistů. Pak jsem ale dostal blbý gól a šlo to se mnou z kopce. Fyzicky jsem na tom nebyl dobře,“ hodnotil své představení populární Pasta.

Ten sbírá gólmanské zkušenosti na kluzišti v Říčanech, kam si chodí zahrát s partou bývalých fotbalistů. Mezi těmi nechybí ani Vladimír Šmicer, který proti Pastrňákovi ve středu také nastoupil. „Jako dítě jsem chytával na betonu, ale na ledě bylo tohle moje třetí vystoupení. Normálně jsem si vzal hráčské brusle, jen jsem měl 30 kilo navíc," vysvětloval havířovský rodák.

Pastrňák bavil fanoušky na exhibici v Letňanech: Sešla se super parta, ocenil

Jak prozradil, s nápadem, aby se postavil do branky přišel sám loučící se Bednář. „Tajili jsme to pro fanoušky. Čekal jsem, že hodně lidí bude koukat a spíše bude negativní, co se cpe do brány, když čekají jeho finesy. Jsem rád, že zákroky dokázal, že je opravdu šikovný v bráně. Mě třeba vychytal do prázdné branky slidem a lidi uznali, že není jen geniální hokejista, ale i šikovný brankář,“ prozradil současný sportovní manažer Slavie.

Ten už se teď může plně věnovat jen svojí nové roli. Za úspěšnou kariérou, ve které si zahrál v NHL, ve Finsku, v Rusku, ve Švýcarsku i v naší nejvyšší soutěži, udělal povedenou tečku. Spokojený může být také Tomica, který celou svoji kariéru strávil v českém hokejovém prostředí.

„Těžko se mi hledají slova… Děkuji všem klukům, kteří přijeli, i fanouškům, kteří přišli,“ zakončil někdejší kapitán Chomutova.

Foto, video: Výročí letňanského hokeje oslavili Pastrňák, Vrána a další hvězdy