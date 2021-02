Pražané na severu začali prachbídně, už po necelé minutě prohrávali. A přestože se v dalším průběhu úvodní dvacetiminutovky prosadil z přesilovky Jaroslav Bednář, Litoměřice šly do druhé třetiny s vedením 2:1, které vystřelil Pajer.

O osudu bodů nakonec rozhodl především začátek prostřední části, kdy Slavisté inkasovali dvě slepené branky v rozmezí jedné minuty. Během poslední přestávky zaostávali výsledkem 3:5.

Do třetí třetiny ovšem Slavia vletěla výtečně. Po minutě a půl využil přesnou střelou přesilovou hru Tomáš Šmerha a schylovalo se k dramatické koncovce.

Jenže Kališníci na inkasovanou branku odpověděli Miškářem a Slavia už na zvrat síly nenašla. Navíc ji „dorazil“ ještě gól Berana.

„Myslím, že je to pro nás zcela zasloužené vítězství. Byli jsme velice produktivní, odehráli jsme dobrý zápas. Tato výhra je velice cenná, protože play-off se blíží a my jsme si tím defacto pojistili postup do předkola," odkázal na dvanáctibodový náskok na třinácté Benátky trenér Daniel Tvrzník.

Přesto má Stadion před vyřazovacími boji co pilovat. I Slavia totiž vyslala čtyři desítky střel, navíc se dokázala čtyřikrát prosadit. "V posledních zápasech se nám trochu otvírají okénka v defenzivě, za dvě utkání jsme dostali deset branek, což není úplně ideální," zdvihl litoměřický trenér varovný prst.

„Měli jsme špatný vstup do utkání, který to z našeho pohledu hodně ovlivnil. V útočné fázi jsme ale předvedli slušný výkon, dobře zahrály i speciální týmy v přesilovkách a oslabeních, ovšem hráli jsme špatně do obrany. Do zápasu jsme se vždy dostali, pak domácí kvůli naší chybě skórovali. S tím jsme se snažili něco udělat a podařilo se, dokázali jsme snížit na 4:5. Nemůžeme být ale spokojeni s prohrou, už vůbec ne s hrou v obraně,“ řekl po utkáno kouč Pražanů Miloš Říha.

Sešívaní jsou tři kola před koncem základní části jedenáctí. V sobotu jedou do Třebíče.

Hokej, Chance liga, 30. kolo:

Stadion Litoměřice - Slavia Praha 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 1. J. Holý, 15. Pajer (Konečný, Marcel), 22. Moravec (Jánský, Miškář), 23. Urban (Konečný), 32. Miškář (M. Beran, Procházka), 44. Miškář, 58. M. Beran (Procházka) – 10. Jaroslav Bednář (Kafka, J. Novák), 27. Kuťák (Jaroslav Bednář), 34. M. Ondráček (Kružík), 42. Šmerha (Sedlák, Vampola).

Rozhodčí: Petružálek, Kostourek – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Střely na branku: 40:40.

Stadion Litoměřice: Tomáš Král – Marcel, Baláž, Výtisk (C), J. Holý, Kremláček, Jebavý (A), Háva – Válek, T. Svoboda, M. Kadlec – M. Beran (A), Miškář, Procházka – Jícha, Moravec, Jánský – Konečný, Urban, Pajer.

Slavia Praha: Michajlov – Barák, Sedlák, Jeřábek, Buchta, D. Krejčí, J. Novák (C), Veber – Vlček, Vampola (A), Šmerha – Kafka, Jaroslav Bednář (A), Kuťák – M. Ondráček, Poletín, Kružík – Pšenička, Šteiner, Jaroslav Brož.