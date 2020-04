Velikonoční dekorace. Držte se hesla „méně je více“. Lepší střízlivá dekorace než přeplácaná, radí floristka Markéta Keclíková. Jaké květiny se hodí nejvíc? Jak postupovat, aby vzešlo zelené osení?

U jarního aranžmá je důležité i to, kde bude umístěné, a podle toho si vybrat styl a následně i správnou nádobu, květiny a doplňky. | Foto: Archiv Markéty Keclíkové

Jaké květiny a přírodniny jsou nejvhodnější?

Používáme zejména jarní cibuloviny – ať již ve formě hrnkových (venkovních) rostlin, tzn. cibulkových tulipánů, narcisů, hyacintů, modřenců či ocúnů, nebo ve formě již řezaných květin. Nejoblíbenější variantou jsou aranže z pastelových tónů, ke kterým se báječně hodí i zeleň, ideálně v podobě nakvetlých větviček keřů či stromů. Jako doplněk může posloužit například sláma, mech, slepičí, křepelčí, husí skořápky či peříčka. Já osobně se držím hesla „méně je více“, takže raději nahusto vyskládám jeden druh například bílých cibulových tulipánů do mísy a doplním například už jen mechem než míchat různé materiály a druhy rostlin. I nádoba by měla celkově ladit s jednoduchostí jarní aranže, krásně se hodí například terakota, kov, sklo, porcelán, vše ideálně bez potisku a nebarevné. Pokud máte doma malé děti, udělá jim radost nějaká, ideálně co nejméně kýčová, figurka zajíčka nebo kuřátka. Oblíbené jsou také malé pomlázky se stuhami – preferuji stuhy látkové nebo slámu. Současná floristika se drží rčení „vše je dovoleno“, což si ale nelze vykládat tak, že cokoliv smíchám, tak bude dobré. Celkově by jarní aranžmá mělo mít nějaký koncept, nápad. Důležité je i to, kde bude umístěné, a podle toho si vybrat styl a následně i správnou nádobu, květiny a doplňky.