Rovinový dostih prověřuje výkonnost koní v rychlém cvalu na různé vzdálenosti. Na základě jejich výsledků jsou dostihoví koně zařazováni do chovu. Rovinový dostih je výkonnostní zkouška plemene zvaného anglický plnokrevník.

Překážkový dostih je závod koní, při kterém jezdec se svým koněm skáče přes překážky. Nejslavnější překážkový dostih na světě je Velká národní, konaná v anglickém Liverpoolu.

Klusácké dostihy jsou závody, při kterých jezdec nesedí na koni, ale na vozíku zapřaženém za ním. Koně, kteří jsou pro tyto závody používáni, se nazývají klusáci. Závodí se nejčastěji na tratích dlouhých 1600 až 3400 metrů.

Další jezdecké disciplíny

Parkurové skákání je jezdecký sport, ve kterém se jezdec na koni snaží buď v co nejkratším čase a s co nejmenším počtem chyb projet trasu s překážkami, nebo se trefit do časového limitu či hodnocení na styl.

Rodeo je asi nejznámější westernová disciplína. Pod tímto názvem si všichni představují jen divoké vyhazující koně, ale rodeo je poněkud širší pojem. Součástí rodea je jízda na osedlaném nebo neosedlaném koni (bronco) a vítězem je ten, kdo se udrží na hřbetě zvířete nejdéle. Jezdci se smí držet pouze jednou rukou provazu připevněnému k výstroji koně.

Koňské pólo vzniklo už před 2500 lety a od té doby se téměř nezměnilo. Tento sport byl vždy velmi populární mezi vysokou šlechtou a v Anglii pólo dodnes hrají členové královského dvora. Pravidla póla jsou velmi přísná. Hraje 8 hráčů, které sledují 3 rozhodčí. Rozhodčí musejí odpískat faul dříve, než se stane.

Pokud by došlo ke srážce koní, hráči by mohli být smrtelně zraněni. Míček je z plastu a dokáže nabrat rychlost až 200 kilometrů za hodinu. Dřevěnou pálku je povoleno držet jen v pravé ruce. Každý hráč má více koní. Toho nejvýkonnějšího si nechává na poslední úsek, který bývá stěžejním.



Tradice lovu na lišku se v Británii datuje od roku 1660. Tyto hony pořádala především šlechta a po stopách lišky se vydávali lovci na koních a psovod se smečkou psů. Jezdci na koních museli překonávat různé terénní překážky a dokazovat tak své jezdecké umění.

Chov koní

Koně se chovají pro rekreační i sportovní ježdění, ať už pro anglické disciplíny jako parkurové skákání a drezura, tak i pro westernové disciplíny. Své zastoupení mají plemena od anglických plnokrevníků a arabských plnokrevníků přes české, holandské, německé a polské teplokrevníky, kladrubského a fríského koně nebo americké quartery.

Dostihová závodiště

Dostihy se pořádají na dostihových závodištích. Každé závodiště má dráhu, tribunu, padock a sedliště. V České republice se závodiště dělí do několika kategorií (A je nejlepší). Nejznámější dostihová závodiště u nás najdete:

Praha – Dostihové závodiště Velká Chuchle, Most – Hipodrom Most, Pardubice, Lysá nad Labem, Slušovice, Brno – Dostihová dráha Brno-Dvorská, Kolesa, Benešov, Netolice, Tochovice, Karlovy Vary, Mimoň.

Velká pardubická

Velká pardubická je závod, jehož prestiž dalece přesahuje hranice naší země. První závod se konal v roce 1874, letos to bude 132. ročník. Loňský ročník Velké pardubické znovu ukázal, o jak náročný dostih se jedná. Ne nadarmo se říká, že je nejtěžším v Evropě. Z osmnácti koní jich do cíle dorazilo jen devět. Dráha dostihu měří 6900 metrů, má 31 překážek a koně ji běhají za přibližně 9–10 minut.

Taxis

Překážkou, která z Velké pardubické dělá výjimečný a možná i nejtěžší dostih v Evropě, je Velký Taxisův příkop. Připravil o život 25 koní, naposledy Sottoventa, a proto došlo i za nátlaku veřejnosti mezi odborníky ke shodě, že je potřeba ho kvůli větší bezpečnosti upravit. Loni proto u překážky číslo čtyři úřadoval bagr. Taxisův příkop tak změnil svou vizuální podobu, na jeho obtížnosti se ale nic nemění.

Celkovou délku skoku (650 centimetrů) nezměnil, ale hrana považovaná za „lamač vazu“ je nyní mírnější. K tomu byl samotný příkop změlčen, aby se eliminovalo riziko fatálních pádů koní. Podle zkušených žokejů je ale stejně stále nejdůležitější, jak koně na taxis navedou.

Naši slavní koně

Jsou koně a jezdci, kteří se navždy zapíšou do dějin. Legendou se stal určitě nejznámější kůň Železník, jediný čtyřnásobný vítěz Velké pardubické, který vyhrál mezi roky 1987–1991. Byl to první kůň Josefa Váni.

Korok slavnou českou steeplechase ovládl třikrát.

Vítězem Velké pardubické 2020 se stal 12letý hnědák Hegnus z Valašska, který tak vylepšil druhé místo z předchozího roku. K triumfu ho dovedl slovenský žokej Lukáš Matuský.

Vítězem Velké pardubické 2021 se stal desetiletý ryzák Talent v sedle s Pavlem Složilem ml., pro něhož to byl v jeho 23 letech největší triumf kariéry. Předstihl i svého otce, který byl ve Velké pardubické nejlépe druhý v roce 1997.

Slavní čeští žokejové

Nejslavnějším českým žokejem je bezesporu Josef Váňa st., který začínal jako chovatel a stal se žokejskou legendou. Velkou pardubickou vyhrával jako žokej, na svém kontě má 8 vítězství, a vyhrává i v trenérské roli. Podle neoficiálních informací za svou dostihovou kariéru zvítězil ve více než 270 dostizích.

Žokej Jan Faltejsek vyhrál Velkou pardubickou už pětkrát. Loni ale nedojel. Karambol Theophila s Josefem Bartošem ještě ustál, byť schytal ránu, nakonec ale zadržel šestiletého ryzáka Mahe Kinga a do cíle nedojel. „Koni nevydrželo zdraví a s tím se nedá nic dělat. Holt takové jsou životní situace,“ uvedl po závodě.

Josef Bartoš je trojnásobným vítězem Velké pardubické steeplechase a vítězem italského dostihového šampionátu, na svém kontě má i řadu dalších vítězství. Náleží mu titul žokej v rovinových i překážkových dostizích. Kromě České republiky jezdí dostihy v Itálii, Německu a ve Francii.

Bývalá žokejka, trenérka Martina Růžičková, si jako jedna z našich nejznámějších jezdkyň vysloužila přezdívku Váňa v sukních. V letech 1998, 2006 a 2007 startovala jako jediná žena ve Velké pardubické. S anglickým plnokrevníkem Rubínem se na startovní listinu Velké pardubické kvalifikovala v roce 2009, v roce 2014 pak spolu doběhli do cíle patnáctí.

Tomáš Lukášek je jedním z nejslavnějších světových žokejů. Už jeho dědeček Antonín Lukášek byl v 70. letech úspěšným žokejem a trenérem ve Velké Chuchli.

Žokejské zkušenosti se vydal sbírat do zahraničí a procestoval Anglii, Itálii a Francii. První vítězství slavil nakonec v Praze, když mu bylo 21 let. Dnes patří mezi nejslavnější žokeje světa. Velkou kariéru nastartoval v Polsku, v Německu a stal se prvním Čechem, který získal licenci v Kataru. Za svoji kariéru se radoval z vítězství už víc než 600krát.

Parkurová jezdkyně Anna Kellnerová je dvojnásobnou juniorskou mistryní České republiky v parkurovém skákání a dvojnásobnou českou mistryní v kategorii mladých jezdců.

V sezoně 2018 vyhrála s týmem Prague Lions druhé kolo v Miami a pomohla ke třetí příčce stejného družstva v Římě. Při mezinárodních závodech Prague Cup 2021 zvítězila s českým týmem ve složení Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Kamil Papoušek a Ondřej Zvára v Poháru národů a kvalifikovali se tak na letní olympijské hry v Tokiu 2021.

Velké peníze

Kolem koní se točí velké peníze. Vítězní sportovní koně mají hodnotu až několik desítek milionů dolarů. Například Anna Kellnerová soutěžila s klisnou, za kterou její otec zaplatil čtvrt miliardy korun. První cena na některých koňských dostizích je opravdu lákavá.

Sázky zkrátka k dostihům patří. Loni fanoušci dostihů prosázeli přes osm milionů korun. Drtivá většina sázela na hlavní závod dne, 131. velkou pardubickou. Překvapení na prvním místě v podobě vítězství Talenta s žokejem Pavlem Složilem nahrálo bookmakerům.

Ale vzhledem k tomu, že zmiňovaní favorité se také umístili, nepřišli zkrátka ani sázkaři. Podle sázkových kanceláří je Velká pardubická mezi sázkaři „na koníčky” nejpopulárnějším dostihem v České republice. Na hlavní závod dne lidé vsadili celkem sedm milionů.

„Jeden ze sázkařů například vsadil 60 tisíc korun na umístění Evžena do druhého místa, a díky kurzu 2,75:1 získal výhru 265 tisíc korun,“ sdělil mluvčí společnosti Fortuna Petr Šrain.

V roce 2020 se dostih uskutečnil bez diváků, to sázková čísla výrazně ovlivnilo. Ale například v roce 2019 během prestižního dostihového víkendu fanoušci koní prosázeli 14 milionů korun.

Péče o koně

Se závodními koňmi je nutné pracovat celoročně, potřebují každodenní péči, každý den se potřebují hýbat. Pohyb je nutný pro jejich dobré zdraví a psychiku. Navíc v tomto sportu nelze nic uspěchat. Na koni nelze jezdit závody, dokud mu nejsou tři, čtyři roky, a skákat velký sport nemůže, dokud mu není sedm let.

Samozřejmou součástí péče o koně by měla být fyzioterapie, existují rehabilitační centra pro koně, využívají se regenerační pásy. Existuje také spousta druhů masáží, které zmírňují únavu po práci a urychlují proces regenerace koňských svalů. Masáže slouží i jako důležitý komunikační prostředek upevňující vztah mezi koněm a člověkem.

Co patří k dostihům? No přece klobouky!

Hlavní roli při dostizích hrají samozřejmě nádherní koně a jejich jezdci. Patří k nim ale i netradiční pokrývky hlavy. I když to není jako v zahraničí nebo za první republiky u nás, i české dámy už podlehly zvyku jít na dostih v klobouku. Ten bývá často plný fantazie a barevně ladí s oblečením nebo ho doplňuje.

Modisti zdobí klobouky na dostihy umělými nebo látkovými květinami, ovocem, perličkami, pery a pírky i závojíčky. Fantazii se meze nekladou, důležité ale je, že nesmí být dva modely stejné.

Zajímavá jména koní

I koně mají zajímavá jména. Tady je na ukázku několik z nich:

Tzigane du Berlais

No Time To Lose

Theophilos, Mahe King

Zamico

Cento Lano.

Víte, že…

…nejstarší předek koní Eohippus je dnes už vyhynulý? Byl vysoký jen asi 60 centimetrů a měl pětiprsté končetiny. Žil před více než 50 miliony let.



…koně našlapují na špičky prstů? Na každém chodidle mají poměrně tvrdé kopyto, což je vlastně přeměněný třetí prst.