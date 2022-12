Suma sumárum, pevná příslušnost v silné extraligové čtyřce a postup do jarních bojů v pohárové Evropě. To je bilance, s níž v HC Dukla Praha panuje s spokojenost. Slovo má sportovní ředitel Daniel Čurda.

V únoru Duklu prověří Wacker Thun

„Podzimní polovina sezony je lepší než celá minulá. Čtvrté místo v extraligové tabulce je pozice, kde se chceme pohybovat. Díky vítězné šňůře jsme odskočili dalšímu peletonu. Naopak něco ztrácíme na čelo, i když výhrou v Plzni jsme se mu o trochu přiblížili,“ zmínil páteční výhru 33:31 v západočeské metropoli.

Hlavním cílem Dukly jít do jarního play-off z první čtyřky. „Je fajn, že do ní patříme už teď. V minulého ročníku jsme se do ní prokousali až v závěru základní části,“ pokračoval Daniel Čurda a chválu pochopitelně pěl i na cestu pohárovou Evropou.

Islanďané nás předčasnou oslavou nezastrašili, říká trenér házenkářů Dukly Tonar

„Postupně jsme narazili na tři solidní a silné soupeře, kteří si dělali naděje, že přes nás přejdou,“ měl kromě už zmíněného Vestmannaeyjaru na mysli i srbský Radnički Kragujevac z 1. kola a lucemburský Handball Esch ve 2. kole. „Poslední šestnáctka je naprosto super a už se těším na jarní část Evropského poháru.“

Dukle los přisoudil švýcarský celek Wacker Thun. „Je to kvalitní soupeř, který pravidelně hraje evropské poháry, ale zároveň celek, s nímž se můžeme měřit. Existuje naděje udělat v pohárové Evropě ještě další krok, vidíme to padesát na padesát,“ prozradil s tím, že hracími dny 11. února v Praze a 18. 2. na půdě soupeře.

Správně namíchaný mix mládí a zkušenosti

„Takhle bych si náš klub představoval: hrát dobře v extralize a bojovat v evropských pohárech,“ poznamenal a přiznal, že jediným mínusem podzimu je předčasné vyřazení od Nového Veselí z domácího poháru. „Je to soutěž, kde se dá získat cenná trofej, ale s vypadnutím jsem schopný se srovnat,“ připustil funkcionář. „Mezinárodní pohárová konfrontace je však úplně někde jinde.“

Dukla v odvetě zazářila a postupuje! Petržela zneškodnil soupeři patnáct střel

Dukle se navzdory odchodů nejlepších hráčů daří poměrně dobře udržovat vysoký standart. „Kádr doplňujeme mladíky z naší akademie nebo kluky, kteří přijdou odjinud. Obvykle se je povede za dva roky zapracovat do systému a následně do sestavy. Připadá mi, že mix mládí a zkušenosti - představovaný Petrželou, Svitákem a Šůstkem - máme na velmi dobré úrovni,“ pochvaloval si.

„I do budoucna chceme pokračovat s mladými hráči. Jsme smíření s tím, že ty nejlepší neudržíme, a proto se zároveň snažíme vytvořit takové podmínky, aby u nás ostřílení házenkáři zůstávali. Je to nekonečný kolotoč, s kterým musí trenér počítat.

Ono to ani jinak nejde, když hráči mají potenciál zahrát si kvalitnější soutěž a být lépe ohodnocení,“ vysvětlil Dan Čurda, který v minulosti Duklu trénoval.

Nastal posun v herním výkonu

Od minulé sezony ho vystřídal Michal Tonar a jeho práce se začíná projevovat. „Loni to pro něj byla poznávací sezona a nakonec dopadla čtvrtým místem. Posun v herním výkonu nastal a lépe vypadají i výsledky. V novém ročníku jsme o kolo dál v evropských pohárech a chceme skončit výš v extralize,“ naznačil plány.

Během nadcházející šestitýdenní pauzy si mužstvo odpočine po hektickém podzimu, kdy kvůli covidovému onemocnění dohrávalo odložené zápasy. Na řadu přijde rekondiční soustředění a regenerace, ale kromě jednoho přátelského utkání v Drážďanech nebudeme nikam vyjíždět. Je vlastně taková zkrácená letní příprava,“ dodal.

Prohra o gól. Házenkáři Dukly se v neděli pokusí otočit dvojzápas s Islanďany