/FOTOGALERIE/ Velikonoce se dají prožít různě. Mladí házenkáři si tradičně vybrali Prahu. Jednačtyřicet sportovních hal, 571 týmů z 23 zemí, tisíce malých i větších kluků a holek v deseti kategoriích, vítězové a poražení. A mimochodem - zápasy řídilo 275 rozhodčích. Takový byl jubilejní 30. ročník Prague Handball Cupu.

Mládežnický turnaj Prague Handball Cup oslavil o Velikonocích třicáté narozeniny. | Foto: Prague Handball Cup

Vítězové PHC 2023



Starší dorostenci/ky

Dukla - Slavia

Mladší dorostenci/ky

Dobova (Slovin.) - Stavanger (Nor.)

Starší žáci/kyně

FRH (Rum.) - Žilina (Sloven.)

Mladší žáci/kyně

Dukla - Ploiesti (Rum.)

Mini žáci/kyně

Dukla - Ghimbav (Rum.)

Nejčastějším vítězem se staly týmy pražské Dukly. Ovládly tři chlapecké kategorie včetně staršího dorostu, který obhájil loňské prvenství. To samé se v turnaji stejně mladých dívek povedlo slávistkám.

„Vedle tří výher postoupila dvě naše družstva do osmifinále. Díky tomu jsme získali i takzvaný Superpohár, což je cena pro nejúspěšnější klub celého turnaje. To je velká čest, moc si toho vážíme. Bereme to nejen jako výbornou prezentaci našeho klubu, ale i celé české házené,“ říkal Deníku Pavel Pauza, trenér staršího dorostu Dukly, za nějž nastupují sedmnáctiletí či osmnáctiletí mladíci.

Pochválil i vítězné minižáky a mladší žactvo Dukly. „Jejich úspěchy jsou také důležité. Když se daří vyhrávat i těm nejmenším, je to výborný základ pro celý klub. Za to patří v celé linii dík jejich trenérům, u nejmladších všechno začíná. Práce s nimi je nejtěžší. Naproti tomu v dorostu jsou hráči, kteří už směřují k házenkářské kariéře, a pracuje se nimi úplně jinak,“ vyprávěl kouč.

Nejstarší tým Dukly nepoznal v devíti zápasech hořkost porážky. „Turnaj je pro nás zajímavý v tom, že se střetáváme se zahraničními kluby a naši hráči poznávají jiný styl házené, než jaký mají zažitý z české dorostenecké ligy. Pro jejich růst je přínosné, když zjistí, jak se hraje v Německu, Litvě nebo Chorvatsku. Takové duely kluky posouvají,“ pokračoval šestapadesátiletý Pavel Pauza, který hrával za Duklu, Plzeň i reprezentaci.

Finále všech kategorií se uskutečnilo v hale na Podvinném Mlýně. „Pro všechny týmy je motivací dostat se do zápasu o první místo. Hlediště je plné diváků. Fandí děti, které už mají zápasy odehrané. S nimi sleduje finále jejich doprovod a v hale panuje výborná atmosféra. Pro mladé házenkáře to je super zážitek. Všichni zůstávají až do konce, kdy se koná vyhlášení vítězů,“ dodal.

Všichni se už těší Prague Handball Cup 2024.

