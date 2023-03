Švédi mají silnější lavičku. Když vyběhne druhá směna, není to znát, říká Čurda

/FOTOGALERIE/ Evropské poháry jsou pro házenkáře Dukly Praha prestižní záležitost. V této sezoně to dotáhli do čtvrtfinále a jejich cesta skončila až po vyřazení švédským týmem Alingsaas. V domácí odvetě prohráli 24:27, a to není v konfrontaci se zástupcem házenkářské velmoci žádná ostuda.

Dukla v průběhu domácí odvety téměř smazala náskok Švédů, ti však tlak ustáli a postoupili do semifinále Evropského poháru. | Foto: Ladislav Adámek