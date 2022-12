Nabízí se úsloví první vyhrání z kapsy vyhání a ono to tak skutečně dopadlo. Pražené si ve vršovické hale Slavie, která byla po dohodě obou klubů dějištěm obou zápasů, postup mezi elitu vybojovali výborným výkonem a výsledkem 32:25.

Petržala nastartoval mladíky

Potvrdila se slova Michala Tonara. Trenér v sobotu večer prorokoval, že pokud jeho svěřenci v odvetě odstraní alespoň část chyb, mají velkou šanci poprat se o postup.

„A bylo to tak. Navíc jsme se mohli opřít o skvělého Tomáše Petržala v brance. V součtu obou zápasů měl padesát úspěšných zákroků, a to je něco neskutečného,“ chválil kouč velkou oporu, která svými zákroky umí mladé spoluhráče uklidnit, ale i nastartovat

.„V neděli jsme se zlepšili v obraně a trpělivě jsme dohrávali akce do šancí, které jsme hlavně ve druhém poločase proměňovali. Kdyby to tak šlo od začátku, vedli bychom v poločase o víc než dvě branky. Rozjížděli jsme se volněji, ale po přestávce to byla z naší strany pěkná házená,“ líbilo se Tonarovi.

Dukla v odvetě zazářila a postupuje! Petržela zneškodnil soupeři patnáct střel

„V sobotu jsme byli v koncovce zbytečně zbrklí a nepadalo nám to tam. Dali jsme Islanďanům trochu čuchnout a oni se po vítězství o gól radovali jako by vyhráli o deset. Bylo to předčasné, určitě nás tím nezastrašili,“ pokračoval trenér HC Dukla Praha.

„Soupeř byl kvalitní, měl ve svém středu zkušené hráče, ale moc jsem jejich radost nechápal. Pro nás to pořád nebylo špatně rozehrané. Odveta byla otevřená a jsem moc rád, že jsme po taktické stránce uhráli.“

Z kluků čišelo, že se chtějí předvést

Podařilo se mu mužstvo v pravý čas vyladit, a to se probojovalo mezi nejlepších šestnáct.

Prohra o gól. Házenkáři Dukly se v neděli pokusí otočit dvojzápas s Islanďany

„Myslím, že se zápas od zápasu lepšíme. U našich hráčů zafungoval faktor, že čím silnější soupeř a větší důležitost zápasu, tím se zlepšila motivace. Každý se chce předvést. To z kluků čišelo, pomohla jim i podpora diváků. Přišlo mnohem víc než na extraligu,“ pochvaloval si.

Nabitý podzim je téměř u konce. Duklu čeká v pátek ještě poslední extraligový zápas v Plzni. Ta na rozdíl od Pražanů z poháru vypadla. „Budou si chtít spravit chuť,“ usmíval se Michal Tonar, který z Plzně pochází a její klub před časem trénoval.

Pauza 30 hodin mezi zápasy? Bude to stejné pro oba týmy, říká trenér Dukly