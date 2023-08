Házenkářky Slavie získaly na jaře senzačně po třinácti letech svůj desátý ligový titul. V nadcházející sezoně proto budou na mušce všech rivalů v interlize. Šampionky se ale této výzvy nebojí. S novým trenérem a jen malými změnami v kádru opět touží po finálové účasti. „Minimálně,“ směje se jedna z nejzkušenějších hráček kádru, reprezentantka Julie Franková.

Oporou házenkáře Slavie Praha bude i v nové sezoně spojka Julie Franková. | Foto: DHC Slavia Praha/Ladislav Nussbauer

V sobotu vám začíná nová sezona. Jste připravené?

Doufejme že ano. Hrajeme doma s Olomoucí, musíme vyhrát. Věřím, že to klapne a budeme hrát dobře. Byl by to skvělý start do nové sezony.

Na jaře jste překvapily ziskem titulu. Následně ale překvapilo i vedení klubu angažováním nového trenéra Daniela Čurdy. Jaký je?

Jsme nadmíru spokojené. Vše si skvěle sedlo, s trenérem si rozumíme. Co se týče kolektivu, také si není na co stěžovat. S holkama máme super partu. Jak v šatně, tak i mimo ní je vše v pohodě.

Už jste pár trenérů ve Slavii zažila. Přinesl Daniel Čurda pro vás něco opravdu nového?

Je tam spousta nových věcí. Odlišné je to i co se týče přístupu k nám. Rozhodně přinesl spoustu pozitivních věcí, které nám třeba i v minulosti chyběly.

Osobně budete nejspíš cílit i na nominaci na světový šampionát. Máte to v hlavě, nebo v sešívaném dresu je to jiné a nemyslíte na to?

Asi na to ani moc nemyslím. Je to tak, že když jdu do zápasu, chci hrát naplno. Neřeším, co bude za půl roku. Chci předvést co nejlepší výkon, abych pomohla týmu právě teď. Hlavní je, abychom vyhrávaly.

Mluvit přímo o obhajobě je možná smělé, ale minimálně finále cílem Slavie bude, že?

Rozhodně. Míříme opět co nejvýše to půjde.

DHC Slavia před sezonou

Příchody: -

Odchody: Weisenbilderová (přerušení činnosti), Jestříbková (Most), Hrbková (DHC Plzeň)

Cíle pro sezonu: finále Českého poháru, obhajoba titulu

Kádr – brankářky: Kudláčková, Malá. Spojky: Franková, Holečková, Holeňáková, Jirásková, Koubová, Novotná, Mazánková, Müllerová, Vostárková. Křídla: Doležalová, Fryčáková, Míšová, Motejlová, Mulačová, Soukupová, Švihnosová. Pivotky: Pejšová, Vavroušková, Zimová. Trenéři: Daniel Čurda, Klára Nožičková.