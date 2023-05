/FOTOGALERIE/ Tak nakonec skončili v tomto extraligovém ročníku pátí. I když si házenkáři Dukly Praha přivezli z prvního zápasu z Frýdku-Místku vysokou sedmigólovou nakládačku a moc se nevěřilo, že by mohli nepříjemného soupeře v domácích podmínkách přetlačit, avšak díky výhře o devět branek to dokázali.

Daniel Čurda se rozloučil s Duklou vítězstvím na Frýdkem-Místkem. | Foto: Ladislav Adámek

Možná ale vysoký náskok smazali i proto, aby odcházející ikoně klubu Danielovi Čurdovi osladili loučení vítězstvím.

Pro ambiciózní pražský celek bylo zklamáním, že nepostoupil do semifinále a v tuto chvíli nebojuje o medaile. To bylo před sezonou cílem. „Po vyřazení jsme cítili velkou frustraci. Bylo to znát i v další fázi, kdy jsme ve dvojzápasech postupně překonali Brno a pak i Frýdek. Šlo však to ztuha,“ konstatoval duklácký trenér Michal Tonar.

Čurda opouští Duklu. Přišel čas na změnu, povede házenkářky Slavie

„V posledním zápase dostali prostor mladší kluci. Měl jsem z nich radost, ale vynikající výkon předvedl brankář Tomáš Petržala. Pochytal spoustu šancí. Nechtěli jsme dobrou sezonu zakončit hůř než pátým místem. A za tím, že byla dobrá, si stojím,“ zdůraznil. „Akorát měla hořkou pilulku na konci.“

Na konci března byli utahaní jak psi

Dukla uhrála v základní části pětatřicet bodů, bodovala i v soubojích se silnou trojkou (Karviná, Plzeň, Lovosice – pozn. red), v Evropském poháru postoupila do čtvrtfinále, což bylo dál, než se předpokládalo.

Tři prvenství kluků z Dukly. A navíc Superpohár pro nejúspěšnější klub

„Jenže začátek play-off nás zastihl v krizi, respektive program na konci března byl strašně našlapaný a kádr zase nemáme tak široký, abychom to dokázali zvládnout,“ pokračoval kouč.

Došlo totiž ke kumulaci zápasů, kdy dukláci museli během osmi dnů odehrát dva zápasy čtvrtfinále Evropského poháru proti švédskému celku Alingsaas a mezi nimi dva domácí duely proti Zubří…

„Po návratu ze Švédska jsme první zápas se Zubřany ještě vyhráli, pak se už ale začala projevovat únava. V odvetě s Alingsaas jsme v posledních minutách fyzicky odešli a následně dvakrát padli v Zubří. Byli jsme utahaní jak psi. Prostě se prohrálo, nedá se svítit. Musíme se z toho poučit,“ krčila rameny Tonar.

Nabitý program je jedním z důvodů vyřazení, říká sportovní ředitel HC Dukla

Po dlouhých letech se loučili Čurda a Šůstek

Podle něj by se z toho ale měli poučit i zainteresovaní funkcionáři na házenkářském svazu. „Myslím, že klub, který se na evropské úrovni dostane takhle vysoko, by měl mít v domácí soutěži možnost odložit si nějaké zápasy. Naši hráči byli hodně vytížení a nestačili zregenerovat. V takové situaci může přijít nepříjemné zranění,“ argumentoval.

Páteční zápas nebyl jen rozlučkou se sezonou, ale i s bývalým hráčem, trenérem a naposledy sportovním ředitelem Danielem Čurdou. Ten - jak známo - odchází po 22 letech z Dukly. Posílí Slavii, kde bude trénovat ženy. Poslední zápas proti Frýdku-Místku zároveň odehráli David Šůstek, který v Praze strávil tucet sezon, a Jakub Zelenka.

„Za Dana Čurdu musí najít vedení klubu adekvátní náhradu. Byl skoro u všeho. Kromě ředitelské funkce působil také jako vedoucí družstva a byl i můj asistent. Jeho konec byl pro nás překvapením, ale měl své důvody. Takový je profesní i sportovní život. Uměl toho spoustu zařídit, ale musíme si zvyknout na novou situaci,“ dodal Tonar, jehož do Dukly před dvěma roky přivedl právě Čurda.

Nabitý program je jedním z důvodů vyřazení, říká sportovní ředitel HC Dukla