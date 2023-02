„Zatím nám všechno hraje do karet. Věřím, že budeme schopní přenést herní pohodu i do Thunu a zúročit ji tam,“ vyprávěl kouč směrem k utkání EHF European Cup Men. „Hráči Wackeru hráli v týdnu rovněž ligový mač, ale na rozdíl od nás prohráli. Uvidíme, jestli je nezdar nějak zasáhne. My na ně můžeme vletět se zdravým sebevědomím.“

Drammen se nesmí opakovat

Švýcarský soupeř před týdnem v prvním osmifinále ukázal, že má ohromnou sílu na spojkách. „Měli na rozdíl od nás vyrovnané hráče na střídání. Na kluky to byl velký zápřah a trochu jim došla šťávička. Teď víme, kde je jejich síla, a musíme se na to dobře připravit. Myslím, že doma budou pod tlakem. Jak se říká, budou muset. Na to se ale nebude ohlížet, chceme si postup vybojovat,“ pravil.

„Hlavně se musíme soustředit na konec zápasu. Ten nám v Praze utekl. Nadějný náskok se smrskl na dva góly a rázem je z toho otevřená záležitost. Kdybychom dohrávali s chladnější hlavou, mohlo to lepší,“ upozornil Tonar, že náskok 28:26 může být ošidný.

V této souvislosti vzpomněl na minulý pohárový ročník, kdy Dukla ve třetím kole o gól vyhrála v Norsku nad Drammenem, ale doma přesně stejným poměrem prohrála. V sedmičkovém rozstřelu si pak vybrala smůlu. „Jen doufám, že se takový scénář nebude opakovat,“ přál si.

Sázka na týmový výkon

Pražany čeká u Thunského jezera bouřlivá atmosféra. „Publikum je tam bojovně naladěné a svůj manšaft hodně tlačí. To ale bylo v Zubří také. Jsme na to zvyklí a věřím, že to ustojíme a spíš nás to vyburcuje. Myslím, že v našich silách je Wacker týmovým výkonem překonat. Dostat se do poslední osmičky, by bylo moc příjemné.“

Do odvety může trenér Tonar počítat s uzdraveným pravým křídelníkem Jakubem Krušberským, který se už představil v Zubří. „Určitě bude přínosem. Je to rychlostní typ a celosezoně patří k úspěšným koncovým hráčům. Čekáme od něj, že nastřílí nějaké góly,“ říkal s nadějí.

Dukla se do Švýcarska vypravila v pátek ráno autobusem. Zápas se hraje v sobotu od 17.00 a po jeho skončení vyrazí pražští házenkáři na víc jak osmisetkilometrovou zpáteční cestu. Budou mít při noční jízdě důvod k oslavě?

