/FOTOGALERIE/ Medailistky se rozešly smírně. V prvním utkání nového ročníku házenkářské interligy se šampionky vítězství nedočkaly. Po dramatickém průběhu utkání pražská Slavia doma remizovala s vloni třetí Olomoucí 25:25 (9:12).

Sešívané házenkářky na začátek duelu nabraly ztrátu a po celý první poločas jen doháněly vzniklé manko. „Bylo to nervózní utkání,“ okomentoval průběh duelu nový trenér obhájkyň titulu Daniel Čurda. „Především první poločas byla na holkách vidět nervozita. Byly takové jakoby se zataženou ruční brzdou. Ve druhém poločase jsme ji odtáhli a tříbrankový náskok velmi rychle otočili na plus dva. Úsek, který jsme vyhráli o pět gólů, jsme hráli přesně takovou házenou, kterou bychom chtěli hrát.“

Soupeř se přesto do vedení dokázal vrátit. „Olomouc vůbec nehrála špatně. Přelila se přes nás zase o dva góly a potom to již bylo o hlavě,“ glosoval další zvrat v utkání Čurda.

Přetahovaná pokračovala až do poslední akce zápasu. Tu vedly domácí hráčky, které však rozhodnout nedokázaly. „Nechtěl jsem hrát na remízu a držet nerozhodný výsledek. Mrzí mě, že jsme se nedostali k poslední střele, protože to holky jinak sehrály skvěle a příležitost ke střelbě si vytvořily. Remíza je ale zasloužená, protože Olomouc byla čtyřicet minut před náma,“ dodal Čurda.

Při některých změnách v kádru, absenci zraněných Fryčákové a Vostárkové, a také pod novým koučem, chyběly Slavii k výhře některé důležité aspekty výkonu. „Jednoznačně nám chyběla lepší přechodová fáze směrem dopředu. V první půli chyběl i větší důraz při akcích jedna na jednu. V tom jsme se po přestávce výrazně zlepšili. A samozřejmě lepší zakončení. Měli jsme tam dost neproměněných střel,“ vypočítal Čurda.

Ten je u týmu přibližně čtvrt roku. Jaký je pro něj přechod k ženské házené? „Je to úplně něco jiného. Na druhou stranu musím říct, že mě to s holkama ohromně baví. Perfektně makají, ale je to jiný styl házené. Hrají více kolektivně, jsou samozřejmě i mentálně jinak nastavené,“ vyznal se.

Nyní má Slavia v dalších třech kolech velmi těžký los. Venku Most, doma Michalovce a venku Kynžvart. „Také proto jsme chtěli začít vítězstvím. Máme jen bod, ale to se nedá nic dělat. Ale já se stejně nedívám dál než na nejbližší utkání. Teď jedeme do Mostu, a co bude potom, to se teprve uvidí,“ uzavřel svoji premiéru na lavičce DHC Slavia Daniel Čurda.