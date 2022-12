Svěřenci trenéra Michala Tonara v ní budou chtít manko vymazat a v součtu obou utkání si na úkor Islanďanů zajistit v pohárové Evropě postup do jarní části. „Soupeř ukázal to, co jsme o něm věděli z videorozborů – vyhovuje mu házená ve vysokém tempu. Takový styl ale vyznáváme v domácí soutěži i my, takže jsme zaskočení nebyli,“ líčil kouč.

S Islanďany dvakrát v Edenu. Házenkáři Dukly se pokusí zaskočit těžkého soupeře

„Bohužel nás brzdilo velké množství technických chyb. Přestože jsme dostali čtyřiatřicet branek, obrana fungovala z mého pohledu proti tak kvalitnímu soupeři solidně. Především bych ale rád vyzdvihl vynikající výkon Tomáše Petržaly,“ pochválil tradičně spolehlivého brankáře.

„V odvetě se rozhodně neuchýlíme k panice. Nenecháme se rozhodit a nastoupíme v plné koncentraci. Pokud odstraníme alespoň část sobotních chyb, máme velkou šanci poprat se o postup,“ prozradil recept trenér Tonar.

Pauza 30 hodin mezi zápasy? Bude to stejné pro oba týmy, říká trenér Dukly