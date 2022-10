Slávistkám se povedl start do utkání. Rychle získaly vedení 3:0 a náskok v duelu ani jednou neztratily. „Věděli jsme, že to nebude jednoduché utkání. Od začátku jsme se však dostali do náskoku, který jsme si udržovali po celé utkání. Myslím si, že jsme utkání zvládli „v pohodě“,“ těšilo trenéra Pražanek Jana Salače.