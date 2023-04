/FOTOGALERIE/ Porážku v pražské odvetě čtvrtfinále Evropské poháru házenkářů a vyřazení švédským celkem Alingsaas vydýchával pár dní. Tomáš Petržala nechápe, proč mužstvo muselo mít před mezinárodní konfrontací tak našlapaný program. Teď už je šestatřicetiletý brankář Dukly Praha, dvojnásobný mistr ČR a známý hecíř myšlenkami v Zubří, kde tým o víkendu čekají dva těžké zápasy play-off v extralize.

Výkony Tomáše Petržaly jsou nabité emocemi. | Foto: Ladislav Adámek

„Jsem trošku naštvanej, trošku rozhořčenej. Je to taková česká klasika. Už třikrát jsme byli v pohárech kousek od vrcholu, ale nikdo nám nebyl schopný přeložit soutěžní utkání,“ kroutil hlavou rodák z Třeboně a otec dvou malých synů nad tím, že manšaft musel během osmi dnů sehrát čtyři těžké zápasy včetně cesty do Švédska a zpět.

Jak velké je vaše naštvání?

Mrzí mě, že jsme se nemohli na Alingsaas víc soustředit. Mezi pohárovými duely jsme museli odehrát dva domácí zápasy proti Zubří. Nebýt toho, zbylo by nám víc sil a myslím, že bychom v neděli byli schopní uhrát postup. Měli jsme na ně, ale bohužel. Tady to asi jiný nebude. S tím se musíme smířit. Stalo se to už před lety, kdy jsme byli v semifinále s portugalskou Bragou, ale před domácí odvetou jsme museli odehrát zápasy s Jičínem. Z venku jsme si přivezli nadějný výsledek, ale tehdy i nyní nám v konci došla šťáva.

Byla nějaká snaha extraligové zápasy přeložit, abyste měli před pražskou odvetu klid?

Myslím, že se celé extraliga mohla klidně o týden posunout. Nešlo jen o Duklu. Stejně na tom byla v pohárovém čtvrtfinále i Karviná. Potřebovali jsme čas na regeneraci sil, abychom byli schopní dohnat šestibrankové manko z prvního zápasu. A nebyli jsme daleko. Dvakrát jsme vedli o pět gólů, ale nakonec jsme prohráli i domácí odvetu. V závěru kluci za sebou jen tahali nohy…

Dukla před odvetou nestačila na Zubří. Je v tom i něco pozitivního, říká kouč

Jak pohárové tažení vnímáte?

Povedlo se nám vyřadit čtyři soupeře a v pátém jsme po postupu sahali pětačtyřicet minut. Podle mě by měl být pohárový výsledek v naší házené na prvním místě. Možná se mýlím, ale připadá mi, že v zahraničí se hodnotí výš mezinárodní úspěch než přední umístění v domácí soutěži. Vyhrát extraligu je hezký, to nepopírám, ale tým se spíš zviditelní, když postoupí do finále Evropského poháru.

Když se v Evropském poháru vrátíme o měsíc zpět, ve švýcarském Thunu jste inkasoval prudkou ránu do obličeje. Do hry jste se vrátil až těsně před čtvrtfinále. Co se přihodilo?

Bylo to docela velký zdravotní problém. Dostal jsem to přímo na oko a měl poraněnou rohovku. Následně se z toho ještě vyklubal otřes mozku. Léčil jsem se u očního specialisty, postoupil jsem neurologické vyšetření a cétéčko hlavy.

Švéďáky házíme za hlavu, teď nás zajímá Zubří, říká před play-off trenér Dukly

Na házenou v té chvíli nebylo pomyšlení, že…

Původně jsme si mysleli, že postačí týden klidu a pak se vrátím k tréninku. Jenže vyšlo najevo, že návrat nelze uspěchat. Úplně mimo jsem byl dva týdny, teď je stav lepší, ale pořád to není stoprocentní. Musím se hlídat, třikrát denně si do oka kapu a užívám léky.

Na co musíte při zápasech dávat pozor?

Jsem zvyklý dirigovat obranu, burcovat kluky a dávat najevo emoce. To teď nejde. Musím se držet zkrátka. Nemohu týmu pomoct jako dřív. Kdybych se nekrotil, mohl by nastat problém. Navíc jsem dostal v odvetě s Alingsaasem další šlupku do hlavy…

Dukla na severu padla. Doma se v poháru pokusí dohnat šestibrankové manko

Dala by se jako v jiných sportech pro brankáře využít nějaká ochranná maska?

V házené jsem se s tím nesetkal. Nenapadlo mě to a asi by to ani nepomohlo. Nevím, jak by se to mohlo vymyslet, aby maska chránila oko. Asi je lepší chytat na sto procent zdravý, než mít zhoršený výhled a nereagovat jako obvykle na střely soupeřů.

Jak prudce vůbec na vás střelci pálí?

Míče běžně létají přes sto kilometrů v hodině. V Bundeslize nebo na šampionátech, kde se rychlosti evidují, se naměřily hodnoty kolem 145 km/hod. Letos došlo k určitému posunu v pravidlech. Když při nástřelu hlavy rána neskončí gólem nebo při ní není útočící hráč faulovaný, následuje vyloučení na dvě minuty. Gólmani se musí být aspoň trochu chráněni. Jinak házená dojede na to, že nebudou lidi, kteří by si stoupli do brány.

Jak na urostlé Švédy? Trenér házenkářské Dukly by přidal českou chytrost

V extraligovém týmu Dukly kroutíte sedmnáctou sezonu, jak se díváte do budoucnosti?

Smlouvu mám ještě na příští sezonu. Za rok touto dobou už může být jasno, že s házenou končím. S Duklou bych pak rád dál spolupracovat. Mám vystudovanou ekonomickou fakultu, chtěl bych jít tímto směrem, ale bude záležet na tom, co přinese budoucnost. Mám rodinu a doba je nejistá. Některé kluby mohou zaniknout.

Před sebou máte víkend v Zubří. Po zápasech doma je v sérii nerozhodný stav a existuje varianta, že týden po vyřazení z pohárů by pro vás mohla skončit cesta za medailí.

Ideální by bylo dvakrát vyhrát a mít jisté semifinále. Ale budeme rádi, když urveme jeden zápas a rozhodovat se bude příští týden v Praze. Atmosféra tam bude bouřlivá, ale to mám rád. Letos se nám až na jeden výpadek proti Zubří dařilo. Jsem optimista.

Dukla ve čtvrtfinále narazí na tým z házenkářské velmoci, švédský Alingsas