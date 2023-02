Pražané sehráli výborně první poločas. Ve druhém jednu chvíli vedli o šest branek. To bylo v pasáži, kdy proměňovali šance a v podstatě nechybovali.

Jenže pak následoval úsek, kdy se nepovedly proměnit tři gólové příležitosti ze šesti. Navíc přišly dvě technické chyby a zkušený celek dokázal náskok minimalizovat. Povedlo se to zásluhou silového pojetí, které si Švýcaři mohou dovolit, protože disponují výbornými spojkami.

Vynikající první poločas

„Výhodu měli i v tom, že když trenéři opory vystřídali, přišla za ně rovnocenná náhrada. Proto ve vysokém nasazení vydrželi celých šedesát minut, nám naopak ke konci docházely síly a souboje pro nás byly strašně těžký. Je to tím, že jsme bojovali s menším počtem hráčů než soupeř,“ popisoval okolnosti sportovní ředitel HC Dukla Daniel Čurda.

Duklu čeká v poháru švýcarský Thun. Udělají Pražané první krok k postupu?

V ten moment se Thun dokázal dotáhnout. „Přiznám, že kdyby mi před zápasem někdo tvrdil, že vyhrajeme o dva góly, tak bych to bral. Po zápase bych byl ale spojenější s vítězstvím o čtyři branky. Náskok není tak vysoký, ale pojedeme bojovat o postup,“ poznamenal s tím, že soupeř pracuje s vyšším rozpočtem. „Jejich hráči mají vynikající zázemí a Wacker ještě před čtyřmi roky hrál Ligu mistrů.

Podle Čurdy Dukla odehrál velice dobrý zápas. „Ztenčení náskoku neznamená, že bychom v konci hráli špatně nebo chybovali. Oni si však závěr zkušeně a skvěle připravili. Kluci zaslouží pochvalu. Sehráli vynikající první poločas. Velice dobře pracovala obrana s brankářem. Bohužel jsme po přestávce dali jen dvanáct branek. Proměňování šancí bude potřeba v odvetě zlepšit,“ konstatoval funkcionář.

Extraligová házená se vrací. Duklu čeká v Ruzyni atraktivní duel s Prešovem

Před odvetou ještě do Zubří

Dalším postřehem, jak uspět na půdě protivníka, bude rozložit si lépe síly, aby v závěru s nadupaným soupeřem nedocházely. „Je to otázka střídání. Dá se na tom zapracovat. V Thunu musíme zopakovat stejně kvalitní výkon, jaký jsme předvedli v Praze. Pomohlo by nám, kdyby se do sestavy vrátil někdo z leváků. Jejich absence byla znát. Třeba se Jakub Krušberský dokáže dát dohromady,“ přál si.

Jenže do soboty 18. února, kdy se hraje v Thunu od 18.00 odveta, dukláci nebudou jen odpočívat. Naopak je ve středu čeká těžký extraligový zápas v Zubří. „Musíme jít krok za krokem. Cílem je první čtveřice v tabulce a máme to dobře rozehraný. Naší snahou bude sehrát partii podobně jako se Švýcary.“

Vydařený podzim Dukly. Doma jsme v silné čtyřce a jedem dál v Evropě, těší Čurdu