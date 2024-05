/FOTOGALERIE/ Závěr sezony bez fanfár. Šesté místo házenkářů Dukly Praha v extralize je nejhorší za poslední roky. V mužstvu nyní dochází k průvanu - končí hráči Tomáš Petržala, Daniel Křístek, Jiří Dokoupil, Filip Březina a navíc i trenér Michal Tonar starší. Nejspíš tak bude pokračovat omlazovací trend, ale to s medailemi, které Pražané ve vzdálenější i nedávné minulosti hojně získávali, zcela nekoresponduje.

Tonar se s vedením Dukly rozchází v názoru, že hodně věcí bylo špatně. V týmu měl řadu mladíků, v play off s Kopřivnicí se postupně zranili tři hráči. „Trošku se nám to zdravotních důvodů rozpadlo a kádr nebyl tak široký, aby se dala udržet kvalita. Hráli ti, kteří v průběhu roku nedostávají tolik prostoru, a ukázalo se, že jejich čas ještě nenadešel,“ zmiňuje okolnosti čtvrtfinálového vyřazení.

Pak dukláci přehráli Frýdek-Místek, ale s Brnem si už nedokázali poradit, a to je odsunulo na šestou příčku. Trenérovi skončila smlouva a klub ji neprodloužil. Otázkou, jak by se to řešilo, pokud Dukla přes Kopřivnici postoupila do semifinále a hrála o medaile. „Na kdyby se nehraje a omlazování s bojem o medaile nejdou příliš dohromady. Na první čtyřku je potřeba mít mužstvo se zkušenostmi, a takoví házenkáři nám v rozhodujících okamžicích bohužel chyběli,“ konstatuje.

Je potřeba kus trpělivosti

„Momentálně to je nastavené tak, že klub chce stavět na mladších hráčích. To je v pořádku, ale k tomu je potřeba kus trpělivosti. Když přijdou kluci z juniorů nebo z dorostu, potřebují minimálně rok, ale spíš dva, aby se adaptovali na dospělou házenou,“ pokračuje trenér, který s Duklou ve své první sezoně navzdory odchodu několika starších házenkářů postoupil do semifinále.

Před rokem zase došlo ke kumulaci čtvrtfinále extraligy s evropským pohárem a mužstvo odešlo kondičně. „Zase to bylo o slabší šíři kádru, jemuž v těsném sledu zápasů došly síly. Tým pak v extralize uhrál jen páté místo,“ vzpomíná.

Před touto sezonou se rozhodlo nehrát Evropu, ale nepřineslo kýžený efekt, kterým měl být neunavený a nepřetížený celek. „Tuto sezonu jsme na podzim začali dobře. Ztráty přišly, až když jsme narazili na silnější soupeře. Pak vznikla určitá nervozita,“ pokyvuje Tonar hlavou.

„S poháry je to tak, že se v nich se manšaft vždycky vyhecuje. Motivace mezinárodního měření je silná. Před rokem jsme odehráli výborné zápasy s Thunem i švédským Alingsasem, s nimiž jsme nakonec ve čtvrtfinále vypadli. Ale právě takové zápasy mladým kluků strašně pomáhají. Jenže u nás se všechno hodnotí až podle toho, jak dopadne play off,“ líčí trenér.

Po náhlém konci převládá zklamání

„Hledám si nové angažmá. Bohužel jsem se verdikt dozvěděl trochu později, než by bylo záhodno, a moc času, abych se někým domluvil, nemám. Většina klubů už má trenérskou otázku asi vyřešenou, takže se teprve ukáže, kam se posunu,“ říká. „V Dukle to bude na novém trenérovi a vedení, jak tým po hráčských odchodech poskládá a co budou chtít předvádět.“

Z působení ve slavné házenkářské značce odchází s rozpaky. „Nastupoval jsem s tím, že jdu do velkého klubu - něco jako je spartička ve fotbale,“ usmívá se. „Ale za čas jsem prozřel, že všechno není úplně růžové. Je to zkušenost, ale po trochu náhlém konci převládá zklamání.“

Extraligová umístění Dukly v posledních letech 2015-2016 stříbro

2016-2017 zlato

2017-2018 5. místo

2018-2019 bronz

2019-2020 nedohráno kvůli covidu

2020-2021 bronz

2021-2022 4. místo

2022-2023 5. místo

2023-2024 6. místo

