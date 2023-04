/FOTOGALERIE/ Žádný smích nebo vtípky se neozývaly při zpáteční cestě autobusem ze Zubří. Nebylo divu. Házenkáři Dukly v neděli vypadli v extraligovém čtvrtfinále play off a podruhé za sebou skončí bez medaile.

Daniel Čurda. | Foto: Ladislav Adámek

„Večerní cesta byla dlouhá, tichá a smutná. Vypadli jsme, což patří ke sportovnímu životu. Nedá se nic dělat. Sportovně musíme uznat, že soupeř byl lepší. Postoupil zaslouženě,“ říkal sportovní ředitel HC Dukla Praha a bývalý hráč slavného týmu Daniel Čurda o sérii, která skončila poměrem 3:1 na zápasy pro Valachy.

Do Zubří jste jeli za stavu 1:1. Mají dvě porážky nějakého společného jmenovatele?

Domácí hráli líp než my. Jejich aktuální forma byla o kus výš. Bohužel jsme ve hře měli výpadky. Několikrát se stalo, že když jsme doháněli ztrátu a byli blízko vyrovnání, tak jsme to nedokázali využít, a Zubří nám zase odskočilo. Něco podobného začalo už v Praze, když jsme ztratili druhý domácí zápas.

V základní části jste moravský tým dvakrát porazili. Je play off, jak se říká, skutečně jiná liga?

Zubří je velice silný soupeř. Mají kvalitní kádr. Sice se jim v dlouhodobé části moc nevedlo, ale formu načasovali na správný okamžik. Nesmíme zapomenout, že před rokem nás v souboji o bronz připravili o medaili. A to rčení platí - play off je jiná soutěž.

Jakou roli sehrálo, že se nešťastně do stejného termínu sešlo play off a čtvrtfinále Evropského poháru se švédským celkem Alingsaas?

Je to jeden z aspektů, proč jsme nepostoupili do semifinále. Měli jsme náročný program s cestou do Skandinávie. Prali jsme se o postup v Evropě, a když se to nasčítalo, tak nás to semlelo. Čtyři zápasy během osmi dnů byly moc.

Nešlo s házenkářským svazem domluvit odložení extraligového programu, aby byl na obě soutěže čas?

Když týmy postupují v pohárech takhle daleko, měla by existovat možnost si čtvrtfinále extraligy odložit, aby se program neprolínal a dalo se v týdnu soustředit na jednoho soupeře. Jenže termínovka je tak nabitá, že jsme se museli smířit s tím, jak to bylo. Dohoda se svazem o odložení zápasů připadala v úvahu až v případě postupu do evropského semifinále.

Mysleli jste na medaili. Co pro Duklu předčasné vyřazení znamená?

Je to zklamání. Nepodařilo se nám splnit, co jsme chtěli. Musíme se před čtyřmi posledním zápasy tohoto ročníku dát dohromady. Zdravotně i psychicky. Hráči dostali pár dní volno, aby si vyčistili hlavy. Za dva týdny začíná série o umístění s Brnem. Hraje se na dva zápasy doma-venku podle pohárových pravidel. Chceme vyhrát, pak zabojovat proti vítězi z druhé dvojice a uhrát aspoň páté místo.

Takové série nebývají moc atraktivní a není o ně ani valný zájem…

Snad se nám podaří z hlav vymazat vyřazení od Zubří. Je to otázka mentálního nastavení, protože je něco jiného zahrát si o páté místo, než bojovat o medaile.

