/FOTOGALERIE/ Mají před sebou pořádnou šichtu. Příští týden totiž čekají házenkáře Dukly Praha čtyři zápasy, což je nevídaná porce. Dva jsou pohárové proti švédskému celku Alingsaas HK a další dva ve čtvrtfinále extraligového play-off proti dosud neznámému soupeři. Dukláci se budou mít, co otáčet.

Házenkáři Dukly míří do Švédska. | Foto: Ladislav Adámek

„Čeká nás zatím nejtěžší soupeř v Evropském poháru a zároveň nejtěžší týden v sezoně. Začne už v sobotu brzo ráno,“ zmínil sportovní ředitel HC Dukla Daniel Čurda odlet do Göteborgu.

Jelikož se hraje v neděli v 16.00, hráči budou mít klid na ubytování, trénink i pozápasovou rehabilitaci. Tým se vrátí až v pondělí. Pak přijde krátký odpočinek a ve středu a ve čtvrtek dvojzápas v extralize. Po dvou dnech volna si to dukláci v neděli večer v Edenu rozdají se Švédy o postup do semifinále.

Soupeře zdobí střelba z dálky

Mužstvo Alingsaas je v tuto chvíli páté v tabulce švédské ligy, přičemž loni v Evropském poháru vyřadilo Plzeň a hrálo semifinále. Zápas bude velice těžký, Švédové jsou v pozici favoritů. „Budeme se snažit uhrát takový výsledek, jaký nám dá v odvetě naději na postup. To je náš cíl a třeba se i pokusíme o překvapení,“ naznačil funkcionář ambice.

„Máme k dispozici video z pohárového vystoupení proti AEK Atény, a tak víme, jaké jsou jejich přednosti. Švédy zdobí střelba ze střední a větší vzdálenosti. Na to si budeme muset dát pozor,“ upozornil Čurda s tím, že soupeř má v kádru i dva Dány a Finy.

Vraťme se ale ještě k extralize, v níž si Dukla ve středu předehrála závěrečný duel základní části v Lovosicích. Ty letos bojovaly o čelo tabulky. Pražané, kteří skončí čtvrtí, většinu zápasu vedli, ale posílený protivník na ně dokázal vyzrát.

Podle trenéra Michala Tonara jeho svěřenci fungovali do pětačtyřicáté minuty skvěle. „Vedli jsme o pět i šest branek, ale pak jsme se přestali držet systému, přišly chyby a soupeř utkání otočil. Naštěstí to na naše konečné umístěni nemělo vliv. Jsem rád, že do Švédska cestujeme v nejsilnější sestavě a věřím, že se popereme o co nejlepší výsledek,“ poznamenal.

Do branky se vrátila opora

Poprvé od tvrdé rány míčem do obličeje se v Lovosicích dostal na palubovku brankář Tomáš Petržela. Nechytal od pohárové odvety osmifinále proti Wackeru Thun, mimo byl skoro měsíc. „Počítáme s ním do sestavy. Doufám, že se vrátí na tu správnou vlnu, zavře branku a proti Alingsaas se budeme moct o jeho výkon opřít,“ pokračoval Tonar.

„Na videu mi přišlo, že tým Alingsaas má hru podobně jako Thun založenou na spojkách. Švédové jsou urostlí a skvěle silově vybavení. Umějí to rychle dopředu, snad jen jejich obrana není na takové úrovni. Ale to se uvidí až na hřišti. Věřím, že se ukáže naše síla v přechodu do útoku. V tom by mohla být šance na slušný výsledek,“ prohlásil kouč.

A domnívá se, že když Dukla zopakuje výkon, jaký předvedla v únorové odvetě v Thunu, nemusí mít ze zápasu obavy. „Přetlačovat se s nimi, by asi nebylo nejmoudřejší. Tam bychom pravděpodobně narazili, spíš se proti hrubé síly vyplatí přidat trochu české chytrosti. Naše útočná hra se mi zamlouvá. Měli bychom se vydat touto cestou a držet se našeho systému,“ sdělil svou představu.

