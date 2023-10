Házenkáři Dukly jsou v Řepích spokojení. Chodí na nás víc lidí, těší kouče

/FOTOGALERIE/ Fanoušci se učí chodit na dobrou házenou do Řep. Je to tak, nově tam totiž od začátku letošní sezony hraje HC Dukla Praha a na extraligové zápasy přichází do Sportovního centra víc lidí než do „zastrčené“ staré haly v Ruzyni. A mladí dukláci si nevedou špatně. V tabulce jsou před reprezentační pauzou čtvrtí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Házenkáři Dukly sice doma s mistrovskou Plzní padli, ale sehráli vyrovnaný duel. | Foto: Ladislav Adámek