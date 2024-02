/FOTOGALERIE/ Po zimní pauze odehráli tři zápasy. Úspěšnost Dukly Praha v extralize byla padesátiprocetní, ale drží páté místo. Když se na utkání v novém roce podíváme detailnější optikou, tak Pražené nejdřív doma v Řepích zdolali Frýdek-Místek (38:32), na stejné palubovce pak nestačili na silnou Karvinou (21:29) a naposledy ztratili bod na horké půdě v Zubří (29:29).

Zbývající program Dukly

v základní části extraligy



11. února: Dukla - Maloměřice

25. února: Plzeň - Dukla

28. února: Dukla - Brno

2. března: Hranice - Dukla

9. března: Dukla - Lovosice

Do konce základní části zbývá Dukle odehrát pět zápasů. Svěřenci Michala Tonara by rádi povyskočili do prvního kvarteta. Nejlepší čtyři týmy budou mít totiž v prvním kole play-off výhodu dvou úvodních střetnutí na domácí palubovce.

„Zápas v Zubří jsme měli rozehraný na výhru, do přestávky jsme vedli o sedm branek, ale pak jsme vedení neudrželi. Je to škoda, ale beru to tak, že se nám ten bod v závěrečném účtování může hodit,“ začal trenér hodnocení posledního zápasu, v němž jeho tým podržel zejména gólman Tomáš Petržala.

Petržala v Zubří čaroval

„V prvním poločase zneškodnil spoustu šancí Zubřanů a efektivitu si udržel po celých šedesát minut. Půl minuty před koncem vychytal sedmičku a hlavně díky němu jsme uhráli remízu. Na jednu stranu jsme bod ztratili, na druhou buďme za něj vděční,“ přemítal.

V podobných obrysech viděl i domácí porážku s Karvinou. „Také s ní jsme odehráli slušných třicet minut, i když jsme byli dva góly pozadu. Potom se nám ale rozpadla taktika a nakonec hrozil debakl,“ konstatoval.

„Na všech týmech je teď cítit nervozita před play-off. Od třetího do šestého místa je to v tabulce našlapané, doskočit tam může i Zubří, které má k dobru nějaké dohrávky. Do první čtyřky chtějí všichni,“ vyprávěl.

Trenér považuje los za příznivý

„Chceme skončit v tabulce co nejvýš. Když to vyjde na první čtyřku, výhoda dvou domácích střetnutí v play-off bude znát. Loni jsme doplatili na velkou únavu z Evropského poháru, teď by se nám nic takového nemělo přihodit,“ pokračoval.

Ve zbývajících zápasech se bude hrát o všechno. Kromě nadcházejícího zápasu s posledním celkem tabulky půjde vesměs o bitvy na ostří nože. Koncem února Dukla zajíždí na palubovku vedoucí Plzně a hostí Brno. V březnu zakončí základní část v Hranicích a doma proti Lovosicím.

„Plzeň teď zvítězila v Karviné, ale my jsme tam v minulém ročníku odehráli velice dobré utkání a nevidím důvod, proč bychom kvalitní výkon neměli zopakovat. Lovosicím máme co vracet, ale domnívám se, že máme příznivý los. Na domácí palubovce musíme zabrat, jinak to nepůjde,“ poznamenal.

Před důležitým obdobím není nikdo zraněný

V herní přestávce pracoval Michal Tonar s týmem na několika nedostatcích, ale těžko říct, jestli se to povedlo. „V obranných činnostech se určitý krůček podařil, ale v jiných případech je to běh na delší trať. Máme v týmu převahu mladých hráčů, takže představa, že by se v pauze vychytaly všechny mouchy, byla trochu naivní,“ přiznal.

Zimní přestávka byla vyplněná reprezentačními akcemi. „Na mistrovství Evropy sice žádný náš házenkář nestartoval, ale povinnosti měli Slováci Marek Hlinka a Matúš Moravčík. To samé platí o našich juniorech, takže společných tréninků zase tolik nebylo. Nebyli jsme v tom ale jediní. Podobné to bylo i v jiných manšaftech. Teď jsem hlavně rád, že je kádr pohromadě a nikdo není před důležitým obdobím zraněný,“ dodal.

