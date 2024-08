Odchovanec HC Dukla Praha přišel i s některými novinkami. Jako hráč i trenér totiž dlouhá léta strávil v cizině a navíc v zemích házené zaslíbených (v Německu a ve Švédsku). V letech 2014-2021 zase působil s Janem Filipem jako kouč české reprezentace.

Nyní má šestačtyřicetiletý kouč protřelý Bundesligou pozvednout známou značku z průměru. Chce se pokusit vrátit celek se slavnou minulostí, za který za hrál v letech 1996-2001, do české špičky a na evropský standard, kam donedávna patřil.

Vaše angažmá v Dukle je docela překvapivé. Jak se zrodilo?

Největší roli v tom sehrála skutečnost, že jsem se po třiadvaceti letech rozhodl vrátit do Prahy. Když to vedení Dukly zaregistrovalo, přišla nabídka.

S jakými plány jste vstoupil na trenérský post?

Klub chce hrát hlavně s vlastními odchovanci. Mužstvo je složené převážně z mladých házenkářů, v širším kádru je deset reprezentantů v těchto věkových kategoriích, a je to právě práce s mladíky, co mě strašně láká a zajímá. Něco takového jsem totiž v trenérské kariéře ještě nezažil.

Neobáváte se, že když se někdo z hráčů výkonnostně povyroste, dostane lukrativní nabídku a budete za něj muset hledat náhradu?

To mi nevadí. Sám jsem to kdysi udělal (směje se)… Pokud se někdo dostane na takovou úroveň, že o něj bude zájem v cizině, budu z toho nadšený a rád mu pomohu. Mně se v cizině splnily všechny sny a Dukla v tom v začátcích sehrála velkou roli.

close info Zdroj: Ladislav Adámek zoom_in Trenér Daniel Kubeš se v přípravných střetnutích na extraligu snaží hráčům Dukly předat ideu, jak by jejich hra měla vypadat.Dukla se českým mistrem stala naposledy v roce 2017, ale v posledních letech mají výsledky klesající tendenci. Je vaším cílem to zvrátit?

Myslím, že je to možné, ale teprve se uvidí, jak to nám to půjde. Vzhledem k dlouhému pobytu v zahraničí jsem českou extraligu nesledoval. Vlastně ji vůbec neznám. Všechno pro mě bude nové. Výhodou je, že nejsem zatížený nedávnou minulostí v klubu. Ani se nebudu pídit po tom, co se dělo v předchozích sezonách.

V podstatě jste u českého klubu zahraničním koučem, jaká to nese specifika?

To je pravda, akorát, že mluvím česky (směje se) … Ještě na začátku léta jsem hráče Dukly až na pár výjimek neznal. Pamatuji si jen pár jednotlivců, když jsem vedl českou reprezentaci. S kluky se postupně seznamuji. Říkám jim, že to, co hráli v minulosti mě nezajímá. Důležité je to, co předvedou v nejbližší době. Všichni začínají na stejné startovní čáře.

Loni se Dukla nepřihlásila do evropských pohárů, což přineslo rozporuplné reakce. Vrátí se mužstvo na mezinárodní scénu?

Vzhledem k umístění v minulé sezoně se Dukla do pohárů nekvalifikovala. Všichni ale mají zájem se utkávat se zahraničními soupeři. Já samozřejmě taky, jelikož pohárová měření přinášejí cenné zkušenosti. Konfrontace s evropskou házenou je důležitá, ale je potřeba si účast vybojovat. Takže to připadá v úvahu až od příští sezony.

Jak se vám s týmem pracuje?

Obecně nás čeká spousta práce - to je bez debaty, ale těším se na to. Od hráčů cítím, že nastolená cesta jim dává smysl a že si jsou vědomi, že bez zvýšeného úsilí to nepůjde. Byl bych rád, aby Dukla kvalitněji trénovala, a to pak může přinést lepší herní výsledky.

Byli jsme na soustředění v Nymburce, odehráli pár přátelských utkání a také turnaj v Lovosicích. Další tréninkový kemp probíhá v Maďarsku, což je v podstatě finální příprava na extraligu. Generálkou pak bude 28. srpna v hale v Řepích duel proti Lipsku. Pro házenkářské fanoušky je zápas s celkem nejvyšší německé soutěže událost. Pro nás to bude velké sousto, ale i utkání s tak silným soupeřem nám může pomoci.

Máte představu, s jakou házenou by měla Dukla v extralize na soupeře vyrukovat?

To je dobrá otázka… (usmívá se) Chceme být úspěšní a vyhrávat. Samozřejmě se to odvíjí od toho, jací hráči jsou k dispozici. Mám určitou ideu, jak by naše hra měla vypadat. Jenže od myšlenky k její realizaci bývá daleko. Bude to stát ještě veliké úsilí, ale něco se pomalu mění a pozitivní je, že kluci jsou v tréninku hladoví. Postupnými krůčky se k představě přibližujeme. Potenciál na to v týmu je.

Kdy se mohou projevit metody vaší práce?

Nedá se očekávat, že dva měsíce po příchodu nového trenéra se hra manšaftu zásadně změní. Ke zlepšení vede proces dlouhodobého tréninku. Už na podzim by v naší hře mohl být znát určitý posun, ale na to, abychom mohli konkurovat předním týmům v Česku, bude potřeba delší doba. Může to trvat rok, ale i dva. Mým snem a důvodem, proč jsem se do Dukly vrátil, je to, aby v české házené zase hrála dominantní roli. Věřím, že se to dá dosáhnout i s odchovanci. Mým úkolem je talent mladíků usměrnit.

