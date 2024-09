/FOTOGALERIE/ Byla to bitva bez vítěze. Házenkářská lahůdka prvního kola extraligy, k níž nastoupily domácí Lovosice a pražská Dukla, skončila remízovým výsledkem 33:33

Utkání mezi třetím a pátým celkem loňské základní část hrálo na zimním stadionu a před nádhernou kulisou. Na tribuny přišlo v sobotu večer 2494 fanoušků házené a vytvořili fantastickou atmosféru.

Skóre bylo většinou vyrovnané. První poločas skončil těsnou výhrou domácích 19:18. Po přestávce se ale karta obrátila. Dukle se díky atraktivní hře podařilo odskočit, zdálo se, že mohlo dojít k překvapení. Jenže Lovosice se díky přesilovce vrátily do hry a necelé dvě minuty před koncem vedly 33:32. V závěru se odehrávalo drama. Dukla stihla vyrovnat, ale pak se bránila mohutnému náporu Severočechů, kteří cítili šanci na vítězství. Pá okamžiků se zdálo, že budou brát všechny body, ale rozhodčí správně posoudili, že poslední gólová střela vyšla až po uplynutí herního času a neplatila.

Nejlepší reklama na házenou

Jonáš Josef byl nejlepším střelcem duelu, když se do sítě Lovců prosadil šestkrát. „Byl to krásný zápas se spoustou diváků. Dramatické utkání až do konce. Oba týmy mohly vyhrát a asi lepší reklamu na házenou v Čechách mít nejde. Jsem spokojený,“ prohlásil Daniel Kubeš, trenér HC Dukla Praha, který při extraligovém utkání. zažíval premiéru

Zápas si plnými doušky užíval Martin Rakouský. „Určitě důležitý bod pro nás tady. Skvělá atmosféra na lovosickém otvíráku. Diváci hnali domácí i naše mužstvo a moc jsme si to užili,“ vykládal. „Měli jsme náskok, ale potom tam bylo hlušší místo. Jak v útoku, tak v obraně a Lovosice se na nás dotáhly i díky přesilovce. Pak už to byla taková přetahovaná o gól. Remízu asi bereme," dodal pětigólový střelec.