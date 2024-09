Dukla si na extraligovou generálku pozvala do Prahy silný německý celek SC DHfK Lipsko.

Čas příprav a zkoušení je minulostí. HC Dukla Praha vstupuje do sezony s novým trenérem a velkou motivací. Extraligový start však bude mimořádně náročný. Sobotní zápas před televizními kamerami totiž začíná večer ve 20.15 a jeho dějištěm bude hokejová aréna.

Na tradiční otvírák sezony, který se uskuteční rámci mládežnického turnaje Házenkářský festival, dorazí každoročně do haly neskutečná návštěva. Lovosičtí organizátoři očekávají plný dům - tedy 2500 diváků!

Pražané v přípravě pod vedením Daniela Kubeše, který se po dlouhých letech vrátil za zahraničí a v Česku se víceméně rozkoukává, vyzvali těžké soupeře. Ať už při kempu v Maďarsku, kde narazili na Veszprém, což je tým, který patří mezi favority Ligy mistrů, nebo pak v domácí generálce před extraligou na bundesligové Lipsko.

„Vždycky je přínosné hrát s tak kvalitními týmy. Zápas s Veszprémem se nám docela vydařil. Do čtyřicáté minuty byl vyrovnaný a pěkně se na to koukalo. Nakonec jsme prohráli asi o deset branek, ale bylo evidentní, že když se nám všechno sejde, jsme schopní se s takovým manšaftem držet,“ vyprávěl nový kouč.

Rozvoj mužstva se nesmí zastavit

Souboj s Lipskem, které v minulé sezoně skončilo v Německu osmé, se naopak nevyvíjel moc dobře. „Od začátku jsme ztráceli a nehráli tak dobře jako proti Veszprému. Je to škoda. Kdybychom sehráli vyrovnanější partii, tak by bylo možné od nich něco pochytit,“ pokračoval Kubeš.

„Jsem však rád, že jsme takové zápasy sehráli. Bylo to zatraktivnění letní přípravy, ale zároveň vyšlo najevo, že když se nám nedaří, tak zmatkujeme a náš standard strašně kolísá. To je oblast, na níž se musíme zaměřit. Jde o to, aby výkonnost byla vyrovnanější,“ poznamenal.

Dan Kubeš si na začátku léta vytknul, že chce Duklu herně posunout. Je už znát nějaký pokrok? „Máme mladý tým. Po dvou měsících práce je změna v některých činnostech viditelná. Jinde zase tolik ne, ale na místě ke trpělivost,“ prohlásil.

„Co se týče nasazení a chuti, jsem s hráči spokojený. To je zásadní pro to, aby se tým mohl zlepšovat. Pro kluky znamenal můj příchod velkou změnu. Byli zvyklí trénovat jinak, ale myslím, že to zvládli a všichni se těšíme na sezonu. Začínáme hrát o výsledky, ale proces rozvoje mužstva se nesmí zastavit,“ vysvětloval.

Atraktivní hrou chtějí přivábit fanoušky

„Musíme se zlepšovat kousek po kousku. To je moje ústřední myšlenka. Čas hraje v náš prospěch. Můžeme vyhrávat, ale když se mi výkon nebude zdát, budu hráče kritizovat. Na druhou stranu, když uvidím, že bojovali na hraně možností a sebeobětování, a přesto prohráli, dočkají se pochvaly,“ líčil.

Kubeš chce od mladého týmu, aby produkoval atraktivní házenou, a tím do haly v Řepích přitáhl další fanoušky. „I kdyby jich začalo chodit jen o pár desítek víc, tak to stojí za to.

Máme na to šikovné a talentované házenkáře. Pokud splní úkoly, bude se to divákům líbit. Pro mě to je jeden z dílčích cílů,“ prozradil.

S nadcházejícím soupeřem sehrála Dukla v létě přípravný zápas. „Hráči znají Lovosice líp než já, ale tentokrát půjde o velkou událost vyšperkovanou obrovským počtem jejich fanoušků. Pro mě je to nová zkušenost, ale doufám, že se v bouřlivé atmosféře neztratíme a předvede pěkný výkon, i když jsou domácí favoritem,“ přemítal.

„Jsem zvědavý, jak se s tím naši kluci popasují. Nebudeme však příliš hledět na soupeře, ale hlavně sami na sebe,“ dodal Kubeš s tím, že jediným hráčem, který bude chybět kvůli zranění, je Michal Tonar.