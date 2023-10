Užil si to. První reprezentační akci v pozici asistenta trenéra ženského výběru absolvoval v minulém týdnu Daniel Čurda. „Na to, že to byl můj první sraz, jsem dostal docela velký prostor,“ těšilo kouče. Po návratu do klubu ho ale uspokojení částečně opustilo. Ve čtvrtfinále poháru se jeho DHC Slavia ve středu dost potrápil s prvoligovými Vršovicemi.

Trenér házenkářek Slavie Daniel Čurda absolvoval svůj první reprezentační sraz na pozici asistenta trenéra. | Foto: se svolením DHC Slavia Praha/Robert Grim

Výhrou 36:24 a postupem v poháru jste splnili povinnost. Ale skalp prvoligového protivníka se nerodil asi tak lehce, jak jste si představoval. Rozdíl ve skóre narostl až v závěrečné desetiminutovce.

Přesně tak. Bylo to utrpěné vítězství. Sice jsme vyhráli o dvanáct gólů, ale náš výkon dobrý nebyl. Po reprezentační přestávce byl takový zadržený. Přizpůsobili jsme se tempu hry soupeře, nehráli jsme tak rychle, jak jsme chtěli, a zápas jsme v podstatě jen odehráli.

Neměli jste obavy z protivníka, v jehož dresu nastoupila celá řada bývalých hráček Slavie?

Při vší úctě k Sokolu Vršovice si myslím, že my bychom měli podat diametrálně odlišný a lepší výkon. Vršovice postoupily do čtvrtfinále zaslouženě, vyřadily interligovou Plzeň, ale náš výkon byl opravdu špatný.

Zmínil jste reprezentační pauzu. Pro vás osobně byla určitě specifická, protože jste se představil poprvé v roli asistenta trenéra. Jak jste si užil sraz a kvalifikační zápasy?

Bylo to bezva. Hned od začátku jsem byl týmem Benta Dahla zapojený aktivně do tréninku, včetně podílení se na určení sestavy. Na to, že to byl můj první sraz, jsem dostal docela velký prostor. Jsem za to rád, protože jsou to velké zkušenosti z trošku jiného stylu házené, který Bent Dahl vyznává.

Přitom jste u ženské házené jen od léta, kdy jste začal trénovat ve Slavii. Nejsou to pro vás příliš překotné změny? Nástup k ligovým šampionkám, a v podstatě vzápětí i k reprezentaci?

Je to rychlé. Už jsem to i někde zmiňoval. Sice jsem v minulosti působil u mužské reprezentace jako předseda reprezentační komise, ale po přestupu k ženské složce se stále ještě adaptuji. Ženskou házenou jsem neměl vůbec nakoukanou. Ale je to asi logický vývoj, protože trenér Dahl chce do týmu dostat některé mužské prvky hry. Proto jsem jím byl už v červnu osloven. Vzal jsem si čas na rozmyšlenou, protože i mně se to zdálo moc rychlé. Potom jsem si ale řekl, že pokud po mě chce zkušenosti z mužské házené, byla by chyba nabídku nevyužít. Mohl bych toho jednou litovat.

V reprezentaci jste měl i dvě svěřenkyně ze Slavie. Jaký podaly podle vás výkon?

Julča (Julie Franková) byla úplně skvělá. Byla první střídající hráčkou, chodila jako sedmá hráčka na hřiště. V prvním zápase byla excelentní v obraně a zadní střední blok s ní fungoval velmi dobře. Dařilo se jí i v útoku, takže s ní jsem byl velmi spokojen. Petra Kudláčková nastoupila do prvního zápasu, před kterým byla jasná dohoda, že se protočí se Sabrinou Novotnou. Nastoupila do první poločasu a z její strany to byl bezvadný výkon. Do druhého zápasu pak nenastoupila, protože měla trošku svalové problémy. Nebyla stoprocentně zdravá a nechtěli jsme proto nic riskovat. Obě slávistky odvedly v reprezentaci to, co od nich chci a prokázaly, že do týmu patří. A já věřím, že ve Slavii jsou i další hráčky, které by se měly v reprezentaci objevit.

Českým sportem už nějakou dobu rezonuje, zda je vhodné k našim reprezentačním výběrům povolávat zahraniční trenéry. U hokeje už to neplatí, ale zahraniční trenéři jsou u volejbalistek, obou házenkářských výběrů… Jak to vidíte vy?

Když se na to podívám celkově z pohledu české házené, Španělé u mužského nároďáku a Norové u ženského jsou v této fázi dobrou cestou. Oni nejsou zatížení naším prostředím, nemají žádné předsudky, nemají hráčky nějak zapsané a vše řeší čistě podle toho, jak to vidí zvenku. Mohou nám tak přinést jiné podněty, které my v tom našem rybníčku nevidíme. Jsem přesvědčen, že do budoucna se vyprofilují naši trenéři, kteří reprezentaci znovu převezmou. Momentálně jsou ale zahraniční trenéři správnou volbou. Svět je přece jenom o trošku dál než my a oni nám pomohou, jak doufám, se té špičce přiblížit.

Vraťme se na závěr k naší interlize. V sobotu Slavia přivítá ve šlágru kola vedoucí Dunajskou Stredu. Budete první, kteří lídra oberou o body? Co na suveréna vymyslet?

Především musíme hrát lépe než teď v poháru. Hrát tak jako proti Zlínu, v Písku a tak dále. Rychlou házenou směrem dopředu, být agresivnější v obraně a celý zápas běhat. Já se na zápas s DAC ohromně těším. Nyní máme s pohárem sérii pěti vítězství v řadě a není nic lepšího než narazit na nejlepšího soupeře.