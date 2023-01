Před domácími fanoušky se bude mladý domácí tým proti ostřílenému soupeři vytáhnout. „S podzimem panovala spokojenost a teď do toho zase vletím rovnýma nohama. Máme mnohem víc bodů než před rokem touto dobou. Půjde o to, abychom neusnuli na vavřínech,“ říká trenér HC Dukla Praha Michal Tonar.

Vydařený podzim Dukly. Doma jsme v silné čtyřce a jedem dál v Evropě, těší Čurdu

„Myslím, že jsme doléčili drobné šrámy a v přípravě nabrali síly. Jak na tom jsme, uvidíme hned v prvním zápase s elitním slovenským celkem. Nečeká nás nic snadného. Budeme potřebovat podporu fanoušků,“ upozorňuje kouč.

Zápasově nabitý únor

Na podzim Dukla v Prešově prohrála o osm branek. „Máme jim co oplácet. Určitě budeme chtít pokračovat ve výkonech, které jsme předváděli před Vánoci. Program bude hodně náročný, ale věřím, že jsme na tom dobře,“ přemítá Tonar.

Do ‚jarní‘ části vstupují jeho svěřenci oslabení na postu spojky. „Z reprezentačního srazu se vrátil Jakub Rumian se zraněným kotníkem a do úvodních mačů nezasáhne. Pak jsme zaznamenali odchod Martina Březiny, který zamířil do první švýcarské ligy. Doufám, že se nám díru povede zacelit nadějnými kluky z vlastních zdrojů,“ konstatuje Tonar.

Dukla v odvetě zazářila a postupuje! Petržela zneškodnil soupeři patnáct střel

Dukla sehrála ke konci přípravy i dva přátelské zápasy. „Začali jsme záměrně se slabším soupeřem. Chodov z nižší soutěže jsme jasně porazili. Drážďany z druhé Bundesligy byly nad naše síly, ale jednalo se o přípravné duely, v nichž dostali větší prostor mladí házenkáři,“ pokračuje.

„Únor bude zápasově hodně nabitý. Musíme dobře naplánovat odpočinek a regeneraci. Čekají nás bitvy o čelo tabulky a další souboje v evropském poháru. Takový je házenkářský život, a to chceme,“ dodává trenér Tonar.

Zdroj: Ladislav Adámek

