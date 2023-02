„Ve Strakonicích se objevily nedostatky v obraně, ale ve středu proti Hranicím to už bylo v pořádku. Tito soupeři patří ke spodku extraligy, ale náš tým výhry povzbudil a dobře se naladil na sobotu. To jsme potřebovali,“ poznamenal kouč.

Trenér poléhá na týmový výkon

Thun před lety hrával Ligu mistrů, ale v současnosti už tak silný kádr nemá. V tabulce švýcarské ligy je sedmý, ale jedná o zkušený tým. „Nějaké informace jsme získali. Podle mě by se mělo jednat o vyrovnané zápasy. Thun má asi silovější projev. Jeho hráči vypadají, že jsou o něco narostlejší,“ vyprávěl Tomar.

„Ale uvidíme až proti nim budeme stát na palubovce a s čím na nás nastoupí. Video může trochu zkreslovat. Víme, že se Thun snaží o tvrdou obranu,“ pokračoval trenér s tím, že soupeři generálka na pohár moc nevyšla, jelikož doma prohrál s vedoucím celkem tamní ligy Lucernem.

Wacker v předchozím kole Evropského poháru vyřadil řecký Olympiakos a předtím nizozemský HV Kras Volendam. Jeho oporou je střelecky naladěná spojka Lukas von Deschwanden, který má průměr devět gólů na zápas.

„Vepředu jim v posledním utkání přibyl Nicolas Raemy, házenkář, který půl roku nehrál, ale teď patřil k nejlepším. Bude záležet, jak se nám ho podaří eliminovat, ale určitě to nebude o jednom hráči. Věřím, že náš týmový výkon bude slavit úspěch,“ zmínil trenér.

Všichni si na Dukle vylámali zuby

Dukle se v této sezoně v Evropském poháru dařilo zdolat celky, které počítaly s tím, že ji vyřadí. Jenže všechny – počínaje srbským mužstvem Radnički Kragujevac, přes Handball Esch z Lucemburska a islandský Vestmannaeyjar konče – si na Pražanech vylámaly zuby.

Malou nevýhodou dvojzápasu může být fakt, že první střetnutí hraje Dukla v domácím prostředí. „Bývá to obvykle takové oťukávání, ale určitě na ně máme připravenou taktiku. Chceme do zápasu vlítnout a do odvety uhrát co nejlepší výsledek. Musíme do toho od začátku šlapat,“ burcoval Tonar.

„Příjemné by bylo, kdybychom příští sobotu mohli v Thunu nastupovat s náskokem pěti nebo šesti branek. Ale nikdo není prorokem, každý zápas je jiný,“ dodal k prvnímu ze dvou duelů, při nichž v Evropském poháru už půjde o postup do nejlepší osmičky.

