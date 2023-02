„Potkáme se s velice těžkým soupeřem. Bude to opravdové měřítko. Moc se na zápasy těším, osobně jsem si Švédy přál. Jen jsem narazit na Karvinou,“ prohlásil sportovní ředitel HC Dukla Praha o soupeři z české extraligy, který se ve čtvrtfinále EHF utká s norským celkem Runar Sandefjord. Mimochodem - čeští pohároví účastníci se utkají v sobotu ve Slezsku.

Alingsas patří mezi přední švédské celky, v tabulce je na páté příčce. „Určitou výhodu máme v tom, že s nimi před rokem hrála Plzeň, takže určité poznatky získáme. Další informace nám dodal náš bývalý hráč Milan Kotrč, který loni Alingsas v barvách elitního rumunského mužstva Minaur Baia Mare vyřadil. Časem budeme o soupeři získávat aktuálnější zprávy,“ říkal Čurda.

„Určitě je pro nás dobře, že se bude začínat ve Švédsku. Oťukávat a poznávat se budeme u nich a do odvety už budeme moudřejší,“ přemítal funkcionář a nabídl ještě jedno porovnání.

„Alingsas v minulém kole hladce překonal izraelský Hašron. Doma je přejel o deset gólů. Izraelci předtím vyřadili Plzeň, přičemž ve své hale vyhráli také o deset. To říkám jen na dokreslení, jaká může být síla Švédů, i když se z toho nedá nic kardinálně vyvozovat. Každý zápase je jiný, ale jsem šťastný, že máme takového soupeře. Pro to házenou hrajeme,“ poznamenal Dan Čurda.

Petržala zatím nebude chytat

Brankář Dukly Tomáš Petržala plný emocí.Zdroj: Deník/Ladislav AdámekHeroický výkon na hraně zdravotního rizika v sobotním pohárovém duelu s Wackerem Thun odnesl gólman Tomáš Petržala. Ve Švýcarsku inkasoval v prvním poločase prudkou ránu do obličeje, po níž musel střídat. Byl otřesený a špatně viděl. Po přestávce se do branky vrátil, ale v Praze mu vystavilo stopku lékařské vyšetření.

„Není mu dobře. Utrpěl lehký otřes mozku, má poškrábanou rohovku, naražený nadočnicový oblouk a další pohmoždění. Není to nic příjemného. Tento týden určitě nebude k dispozici,“ zmínil sportovní ředitel kromě atraktivního sobotního střetu v Karviné i středeční domácí souboj s Maloměřicemi.

„Uděláme všechno pro to, aby se Tomáš uzdravil a vrátil mezi tři tyče. Ale v této chvíli se nesmí nic uspěchat. Musí se dát do pořádku a bude to čistě na něm a lékařích, kdy bude moct nastoupit.“

