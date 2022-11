„O Eschi jsme z prvního zápasu věděli, že se jedná o silný tým. Náskok pěti gólů byl způsobený naším dobrým výkonem ve druhé poločasu. Soupeř to v odvetě nezabalil, hrál trpělivě, ale drželi jsme si ho od těla. Přehrávali jsme je, až když jsme se po padesáté minutě dostali do střeleckého útlumu, zápas se zdramatizoval,“ vysvětluje kouč.

Pochvala patří celému týmu

Jednak se jim rozchytal portugalský brankář Hugo Figueira a dukláky zradila koncovka. Posledních desetiminutovku prohráli vysoko 1:7.

„Jestliže neproměníte jasné gólové situace, karta se obrátí. Kluci už možná cítili, že mají postup v kapse a nebyli při šancích tak důslední. Naštěstí jsme měli z Lucemburska velký náskok, takže jsme se o postup nemuseli moc strachovat, i když jsme nakonec odešli poraženi,“ vypráví Tonar.

Do Kutné Hory. Před pohárovou odvetou se Dukla naladila výhrou nad Karvinou

„Padesát minut byl náš výkon kvalitní, ale v žádném případě nešlo o jednoduchý zápas. Házená je hra o chybách a ty se nám v konci nahromadili. Je to takový škraloupek na kráse, ale schová se to za postup. To si rozebereme, aby nás to příště nepotkalo. V odvetě jsme měli dobré věci, na tom se dá stavět. Pochvala patří celému týmu,“ pokyvuje hlavou.

Na koho narazí ve třetím kole?

Soupeře pro 3. kolo se Dukla dozví po losu v úterý 8. listopadu. „Tam už nejspíš narazíme na opravdu silný celek. Házená se výkonnostně směrem nahoru vyrovnává,“ pokračuje trenér.

„Pro naše mladé družstvo to je ale jedině dobře. Mladí kluci házenkářsky rostou hlavně po konfrontacích v mezinárodních střetnutích. Kvůli tomu se do pohárů hlásíme,“ vysvětluje Tonar s tím, že první utkání jsou naplánována na víkend 3. a 4. prosince, odvety se uskuteční o týden později.

Dukla přivezla z Eschi výhru o pět gólů. Po slabším poločase zvládla obrat

Naděje na dobrý výsledek však existuje vždycky. Stačí vzpomenout na loňskou sezonu, kdy Dukla bojovala ve 3. kole s norským Drammenem. Dukla si tenkrát ze Skandinávie přivezla nečekané vítězství 29:28 a v odvetě dlouho hájila těsný náskok. Nakonec prohrála stejným výsledkem a s favorizovaným protivníkem vypadla na sedmimetrové hody.

Po delší době čeká Duklu – na rozdíl od minulých týdnů – volno až do soboty. „Trochu si odpočineme, dobijeme baterky a pokračujeme v extralize. Nejprve zajíždíme do Kopřivnice, ale pak se zase rozeběhnou anglické týdny,“ říká trenér. Dobrou zprávou je, že Pražany pak nečeká cestování. Během deseti dnů v ruzyňské hale postupně přivítají Lovosice, Brno a Plzeň.