„Na páteční cestu dlouhou asi 750 kilometrům jsme zvolili autobus, ale kvůli kolonám v Německu se protáhla skoro na dvanáct hodin. Večer se však v dějišti zápasu podařilo odtrénovat, oklepat se z únavy a naladit se na sobotní souboj,“ začal své vyprávění sportovní ředitel HC Dukla Praha Daniel Čurda.

Stříleli góly do prázdné brány

Handball Esch je silný tým s mezinárodní soupiskou a v domácí konkurenci je v této sezoně neporažený. Hrají agresívní a ofenzivní obranu. Jsou zvyklí střílet velké množství branek.

„V první půli to před vyprodaným hledištěm potvrzovali. My jsme se zkraje trochu hledali a domácí toho využili. Proměňovali šance, ale alespoň se nám dařilo držet přijatelný výsledek,“ líčil funkcionář.

Po přestávce se hra změnila. „Výrazně jsme zlepšili obranu, a to rozhodlo o vývoji druhého poločasu. V prvním jsme inkasovali osmnáctkrát a ve druhém jen třináctkrát. Byli jsme úspěšnější i při hře sedm na šest, kterou domácí zkoušeli, ale stříleli jsme góly do prázdné brány. To byl další důvod obratu,“ pochvaloval si.

„V závěru jsme výsledek kontrolovali. Hráči lucemburského celku byli nervózní, ale nic nevzdávali. Jenže dělali chyby, které jsme trestali. Ukázalo se, že na podobné zápasy nejsou z domácí soutěže, kde nastřílí čtyřicet i padesát gólů, zvyklí. Hra pod tlakem jim neseděla,“ popsal Čurda důvod výhry.

Před odvetou si to rozdají s Karvinou

Pro odvetu, která se bude hrát v sobotu 5. listopadu v Kutné Hoře, je náskok pěti gólů velice nadějný. „Dějiště zápasu je trochu komplikace směrem k našim fanouškům. Rádi bychom se ukázali v Praze, ale v domácím prostředí nemáme požadované parametry a haly, které odpovídají evropským pohárům, jsou obsazené. V Kutné Hoře jsme už párkrát hráli a máme tam dobré podmínky. Řekl bych, že bude vyprodáno,“ přál si ředitel.

„Na odvetu se musíme dobře připravit. Postup ještě v kapse nemáme. Nesmíme dopustit, aby se soupeř dostal do vedení o tři čtyři góly. Pak by to pro nás mohlo být nepříjemné,“ pokračoval. „Naší výhodou je silná lavička. Mohli jsme nasadit kluky, kteří na to mají. Naproti tomu Handball Esch měl na střídačku jen jednoho kvalitního hráče . Ostatní se na hřišti moc neobjevovali.“

Ještě před odvetou čeká Duklu doma středeční extraliga se silnou Karvinou. „Taková je realita. Vlastně celý podzim hrajeme anglický týden. Navíc máme dvě odložená utkání. S Plzní jsme se dohodli na 23. listopadu, ale ve vzduchu visí náhradní termín střetnutí s Jičínem. Vypadá to, že k němu dojde až někdy v prosinci. Bude také záležet na tom, jestli v Evropského poháru postoupíme do třetího kola. Tam se ale pochopitelně chceme dostat,“ dodal.