/FOTOGALERIE/ Skončit ve vedoucí čtyřce po základní části extraligy se házenkářům Dukly nepoštěstilo. I když v posledních pěti zápasech čtyřikrát vyhráli a padli jen o gól na horké plzeňské palubovce, vstoupí do play-off v horší pozici. Kvarteto nejlepších má totiž ve vyřazovací části výhodu v tom, že v sérii na tři vítězná utkání začíná dvěma duely na své půdě.

Poslední zápasy Dukly

v základní části Dukla - Maloměřice 37:29

Plzeň - Dukla 38:37

Dukla - Brno 35:26

Hranice - Dukla 28:41

Dukla - Lovosice 37:32

Je to docela paradox. Souboj na dálku o čtvrté místo a tím i o výhodu domácího prostředí na úvod vzájemného čtvrtfinálového duelu dopadl lépe pro Kopřivnici. Na hřišti druhé Karviné (úřadujícího vicemistra a čerstvého vítěze Českého poháru) vyhrála a v tabulce skončila před pátou Duklou. Ta uzavřela základní část domácí výhrou nad třetími Lovosicemi.

Bylo to o chlup. Tradiční moravský celek odsunul Pražany z výhodné pozice nejtěsnějším rozdílem ze vzájemných zápasů. Doma Dukla zvítězila o tři góly, ale v odvetě ve městě automobilů prohrála o čtyři branky. V konečné tabulce tak rozhodla o pořadí na čtvrtém a pátém místě jediná proměněná střela.

Zůstala hořká pachuť

Navíc výhra Kopřivnice v Karviné vypadala podezřele. „Jak jsem se dozvěděl výsledek, reagoval jsem trochu ostřeji… Některé zápasy holt nedopadnou podle papírových předpokladů a nám z toho zůstala hořká pachuť,“ vylíčil své pocity trenér Pražanů Michal Tonar.

Házenkáře Dukly čekají bitvy na ostří nože. Chceme do elitní čtyřky, říká kouč

„Dosavadní průběh extraligy ale určitě hodnotíme kladně. Jednatřicet bodů je velice slušná porce. Jsem moc rád, že nám forma od zápasu s Plzní pořád graduje a že funguje obrana. Pevně doufám, že si solidní výkonnost udržíme i ve čtvrtfinále,“ přál si kouč.

Podle něj se teprve ukáže, jestli výhoda dvou domácích zápasů Kopřivnici pomůže. „Sice je poženou diváci, ale zároveň na ně dolehne velký tlak. Budeme se snažit být na jejich palubovce úspěšní, abychom mohli sérii rozhodnout v Praze. To je naším cílem,“ pravil rozhodně.

Dukle to skřípe v obraně. V pauze to musíme doladit, říká kouč házenkářů

Kopřivnice je útočně naladěná

Čtvrtfinále play-off 23. a 24. března:

Kopřivnice - Dukla

29. března:

Dukla - Kopřivnice

Případný 4. zápas 30. března:

Dukla - Kopřivnice

Případný 5. zápas 2. dubna:

Kopřivnice - Dukla

Kopřivnice postoupila do play-off z horní poloviny tabulky po pěti letech, a to dokazuje výkonnostní pokrok. „Stejně jako my uhráli jednatřicet bodů. Nový trenér Tomáš Sklenák dodal celku nějaké impulzy a hráči je začali plnit. V poslední době byli schopní nastřílet spoustu gólů. Jsou útočně naladění,“ prohlásil o soupeři Tonar.

Čtvrtfinále se rozběhne o víkendu 23.-24. března, pražské odvety se budou hrát o Velikonocích. Dukla zatím není v přípravě na play-off kompletní, protože někteří hráči byli povoláni do reprezentace. „Minimálně jeden zápas v Kopřivnici vyhrát,“ naznačil trenér plán. „Je však potřeba říct, že play-off je jiná liga než základní část.“

Házenkáři Dukly jsou v Řepích spokojení. Chodí na nás víc lidí, těší kouče

Na víkendový dvojzápas musí být mužstvo skvěle kondičně připravené. „V takovém zápřahu se ukáže každá maličkost, jenže v nynější krátké pauze se už nedá nic dohnat. My máme v tomto ohledu čisté svědomí. Jsme dobře nachystaní ze zimní přestávky, kdy jsme tvrdě makali na fyzičce. Věřím, že se to ve čtvrtfinále ukáže,“ poznamenal.

