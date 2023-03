Naladění na nedělní odvetnou bitvu čtvrtfinále Evropského poháru se silným švédským celkem Alingsaas HK si házenkáři Dukly představovali určitě v jiných odstínech. Uprostřed týdne totiž Pražané neodpočívali, ale tužili se ve dvojzápase play-off čtvrtfinále extraligy proti Zubří.

Dukla ve druhém zápase play-off nestačila na Zubří, v neděli se pokusí překvapit Alingsaas. | Foto: Ladislav Adámek

Zatímco první souboj zvládli poměrem 31:25, ve druhém tahali za kratší provaz a podlehli 30:32. Série tak bude pokračovat první dubnový víkend dvěma duely v Zubří.

„Ve středu se nám zápas vydařil, ale ve čtvrtek nám utekl začátek. Moc nefungovala obrana, dostávali jsme víc gólů a v poločase to bylo mínus tři. Po přestávce jsme to dokázali dotáhnout do remízy, ale potom nám došla šťáva a už jsme to nedokázali obrátit v náš prospěch,“ zhodnotil kouč HC Dukla Praha Michal Tonar střetnutí s Valachy.

Připustil, že mohlo jít částečně o následek nabitého programu. „Ale nechci, aby to vypadalo jako nějaká výmluva. Bohužel jsme ve druhém zápase nechali Zubří nadechnout. Dalo se očekávat, že půjde o vyrovnanou sérii. Vždyť hraje čtvrtý s pátým z tabulky po základní čísti,“ pokračoval.

„Prohrávali jsme i o šest gólů, v podstatě šlo o ztracený zápas, ale v tu chvíli jsme v sobě našli sílu a během deseti minut se to začalo obracet. Zrychlili jsme útok, přidali na důrazu v obraně, získávali balony a projevilo se to na skóre. Je to dobrá zpráva i směrem k odvetě s Alingsaasem. Když předvádíme svou hru, jsme nebezpeční pro každého,“ našel na prohře něco pozitivního.

Dukla musí předvést výkon na hraně

V odvetě Evropského poháru se Dukla pokusí o malý zázrak. Minulou neděli ve Švédsku prohrála 33:39 a bude se snažit odmazat šestibrankové manko. „Otázkou je, jak dokážeme za dva dny zregenerovat, abychom byli plní síly, protože severský soupeř je kvalitnější než Zubří. Musíme vyvarovat chyb a pokusit se Švédy dostat pod tlak. Příjemné by bylo vést třeba v desáté minutě o dva góly,“ přemítal Tonar.

„Není však možné začít ztrátu dohánět od začátku. To by bylo sebevražedný a zkušení Švédi by si to nenechali líbit. Vědí, co od nás mohou čekat,“ říkal trenér, jehož svěřenci dostali až do neděle volno. „Potřebovali si vyčistit hlavu, odpočinuli si a nabrali energii.“

Za domácí úkol měli shlédnout video ze Švédska, aby si načetli protihráče, s nimiž se budou nejčastěji potkávat. Všechno se pak ukáže večer na palubovce v Edenu.

„Kdybych se nám povedlo postoupit, byl by to zázrak. Ale není to vyloučené. Musíme hrát na hraně, což jsme předvedli v předchozím kole proti Wackeru Thun. Také víc jak polovinu zápasu ve Švédsku jsme hráli rovnocennou partii. K tomu budeme určitě potřebovat podporu diváků.“

Dva zápasy na jeden lístek

Pražské kluby DHC Slavia a HC Dukla připravily pro fanoušky parádní akci - dva zápasy na jednu vstupenku. Skvělou podívanou je možné zhlédnout tuto neděli 26. března v hale Slavie v Edenu za 150 korun. Nejprve od 16.30 nastoupí v utkání MOL ligy žen Slavia Praha se Zorou Olomouc, následně pak od 19.00 přijde na řadu souboj o postup do semifinále Evropského poháru mezi Duklou a švédským Alingsaas HK.

