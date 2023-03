Věděli, že jedou jámy lvové. I tak si ale házenkáři Dukly Praha v prvním čtvrtfinále Evropského poháru proti švédskému celku Alingsaas nepohlídali úvod a zkraje prohrávali o devět branek. Pak se sice do zápasu vrátili, dostali se i na dvougólový rozdíl, ale v závěru je zradila koncovka. Domů se vracejí s porážkou 33:39.

Házenkáři Dukly prohráli na palubovce švédského Alingsaas 33:39. | Foto: Ladislav Adámek

O špatném vstupu do utkání mluvil v telefonátu pro Deník sportovní ředitel HC Dukla Praha Daniel Čurda. „Domácí nás tlačili, hráli extrémně rychle, což jsme čekali, ale bohužel se nám nedařilo v útoku. Po timeoutu jsme se začali zvedat a do poločasu jsme ztrátu vymazali a do šaten se šlo za za stavu 21:16,“ popsal první poločas.

Po přestávce se Pražané drželi. „Několikrát jsme náskok stáhli na rozdíl dvou tří gólů. I v závěrečné pasáži jsme pokračovali ve velice slušném vystoupení, ale bohužel jsme neproměňovali. Je to škoda, protože v té době se několika skvělými zákroky vytáhl brankář Tomáš Petržala, ale jasné šance jsme nedali,“ krčil Čurda rameny.

„Tím jsme domácím situaci ulehčili a skončilo to šest branek v náš neprospěch,“ pokračoval. „Dokážu si představit, že by zápas mohl skončit naší prohrou o tři čtyři góly. A myslím, že jsme na to měli. Tak jsme to chtěli, protože by to znamenalo solidní šanci na postup. I šest branek ale není beznadějný rozdíl. Dá se to zvládnout.“

Evropský pohár musejí hodit za hlavu

Odveta se hraje v neděli, ale Duklu mezitím čeká další důležitá výzva, ve které nutně potřebuje obstát. Jsou to dva úvodní zápasy čtvrtfinále domácí extraligy proti Zubří. Pozitivní na tom je jedině to, že je dukláci budou hrát ve středu a ve čtvrtek na domácí palubovce v Ruzyni.

„Teď musíme Evropský pohár hodit za hlavu, dobře zregenerovat a soustředit na play-off, protože boj o přední příčky je pro nás nejdůležitější. Teprve pak zase musíme přepnout na Alingsaas a pokusit se šestigólový náskok vymazat. Jsme schopní doma vyhrát, ale je otázkou, jakým rozdílem se nám to může podařit,“ prohlásil funkcionář.

Jinak ho Švédové ničím nepřekvapili. „Jen potvrdili sílu v přechodové fázi. Zaznamenali v ní polovinu branek, a to je strašně moc. Mají výborně zvládnuté situace, kdy náš hráč střílí, oni tak po získání míče zaútočí do prostoru, kde střelec chybí. Jejich tempo házená se těžko brání. Někdy se to prostě nedá stihnout.“

