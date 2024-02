Devatenácté kolo nejvyšší soutěže házenkářů poslalo na palubovku pražské Dukly druhý tým tabulky, Karvinou. A ta si nakonec domů odvezla vítězství o osm branek 29:21!

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

"Karviná určitě potvrdila svou kvalitu. Mrzí mě, že jsme do začátku zápasu vstoupili trošku zakřiknutě a trvalo nám, než jsme se dostali do hry. V poločase to pro nás ještě vypadalo nadějně, ale druhá polovina se nám moc nepovedla, a to hlavně v útočné části, kde jsme nevyužili spoustu šancí. Karviná navíc dokázala každou naši technickou chybu potrestat gólem, a tak odskočila do pohodlného náskoku šesti branek, a tam už v nás nebyla síla s tím výsledkem něco udělat," hodnotil zápas kouč Pražanů Michal Tonar.

Dukle to skřípe v obraně. V pauze to musíme doladit, říká kouč házenkářů

"Musíme se z toho rychle oklepat, neboť za pár dnů nás čeká utkání v Zubří, kde to taky nebude snadné, ale pevně věřím, že se vrátíme k dobrým výsledkům z přípravy," dodal.

Dukla - Karviná 21:29 (13:15)

Nejvíce gólů: Tonar 6, Dokoupil 3, Vojtela 2 – Harabiš 4, Solák 4, Patzel 3. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 5/5 – 3/3. Vyloučení 3:4. Diváků: 310.

Házenkáři Dukly jsou v Řepích spokojení. Chodí na nás víc lidí, těší kouče

Zdroj: handball.cz