„Od začátku to byla vyrovnaná partie, skóre se většinou přelévalo. V poločase to bylo o gól v náš prospěch. Po přestávce jsme se zlepšili, odskočili na čtyři branky, ale pak Karviná mocně finišovala. Naštěstí jsme to dokázali udržet, za což patří pochvala celému týmu,“ vykládal kouč.

Zářil Tomáš Petržala

Opět se zaskvěl gólman Tomáš Petržala. „Se čtyřiadvaceti úspěšnými zásahy zavřel pro karvinské střelce branku. To je fantastická bilance,“ chválil Tonar zkušeného kapitána.

Dukla přivezla z Eschi výhru o pět gólů. Po slabším poločase zvládla obrat

„Navíc jsme dokázali reagovat na změny karvinských obranných systémů. Zkoušeli to každou chvíli jinak, třeba i agresívním způsobem, ale uměli jsme je přehrávat. Nastoupili jsme proti nim s přiměřeným respektem, ale zároveň jsme měli za sebou úspěšnou sérii. Jsem rád, že jsme ji prodloužili,“ pokračoval.

Před týdnem Dukla vyhrála v Lucembursku o pět gólů a má ve svých rukou, aby se v klidu dostala do třetího kola. „Pro naše sebevědomí bylo vítězství nad Karvinou naprosto ideální. To zahřeje,“ pochvaloval si trenér.

Tým musí jít za postupem

„Je však potřeba zůstat oběma nohama pevně na zemi. Dvojzápas je dobře rozehraný, ale jsme teprve v poločase. Pět gólů není v dnešní házené žádná jistota,“ upozornil kouč.

Podle něj musí Dukla v odvetě, která se hraje v Kutné Hoře, podat minimálně stejný výkon jako před týdnem v Eschi. „Věřím, že kluci nic nepodcení a půjdou jednoznačně za postupem,“ líčil.

Evropský pohár v Lucembursku. Dukla chce uhrát solidní výsledek pro odvetu

Handball Esch je složený ze zkušených házenkářů. „Je to kvalitní mužstvo, ale jejich slabší stránkou je užší kádr. Lavička Eschi se v prvním zápase moc nepředvedla. My se ale musíme soustředit sami na sebe. Když navážeme na úspěšně druhé poločasy z minulých zápasů, vypadá to pro nás docela slibně,“ poznamenal.

Trenér věří, že bude vyprodáno

Dějiště odvety je dáno tím, že hala v Ruzyni, kde má Dukla extraligové zázemí, nesplňuje mezinárodní parametry. A v úvahu připadající jiné pražské haly nebyly volné. „Já to beru jako vhodnou propagaci házené v místě, kde se nehraje na vyšší úrovni,“ hledal Tonar pozitiva.

„Je tam solidní hala. Věřím, že náš zápas bude pro kutnohorské diváky zajímavou sportovní událostí a házenkářským svátkem. Doufám, že si takový zápas nenechají ujít ani naši skalní fanoušci. Jejich přízně si moc vážíme,“ sklonil poklonu nejvěrnějším duklákům.

"V Kutné Hoře může být v sobotu vyprodáno, a tím by vznikla správná atmosféra, která by nám měla pomoci ke kýženému postupu,“ přál si.