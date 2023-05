/FOTOGALERIE/ Dalo by se říct, že se jedná o přestup roku. V házené určitě. Dvaadvacet let byl bývalý reprezentant Daniel Čurda spojený s Duklou Praha - jako hráč, trenér a naposledy působil ve funkci sportovního ředitele. To už teď neplatí. Čurda podepsal tříletou smlouvu s jiným pražským klubem. Postěhuje se do Edenu, kde bude od léta trénovat ženy Slavie.

Od mužů k ženám. Daniel Čurda se stal novým trenérem házenkářek DHC Slavia Praha. | Foto: Ladislav Adámek

Přitom sedmačtyřicetiletý muž ještě před necelým rokem v jednom rozhovoru prohlásil, že Dukla je jeho srdcovka a tak to bude až do konce života. Ovšem jak praví jedno přísloví - člověk míní, život mění - ke změně může dojít kdykoli. A to se stalo i v tomto případě.

Jak se zrodila nápad opustit pozici a klub, kde jste strávil veliký kus života?

Prostě to tak vyplynulo… Ale myslím, že je naprosto normální koloběh. Těch dvaadvacet let bylo úžasných, ale už opravdu dlouhých. Situace se nahrála tomu, abych se rozhodl zkusit něco jiného.

Má na vašem rozhodnutí vliv letošní výsledek Dukly v extralize, kdy nebojuje o medaile?

S výsledky mužstva můj odchod rozhodně nijak nesouvisí.

Co za tím tedy vězí?

Je to jednoduché. Před pár měsíci vznikl společný projekt Slavia-Dukla, tedy nejlepších pražských klubů a jejich mladých hráček a hráčů. Zajímavý nápad vzešel z Edenu, šlo tom, že bychom si mohli vyměnit trenéry, zkušenosti, myšlenky a nápady. Zrodily se společné tréninky obou složek a vedením Slavie jsem byl v tomto režimu oslovený ke spolupráci. Pak jsem se dál plynule zúčastňoval individuální přípravy užší skupiny talentovaných házenkářek, což bylo něco navíc proti běžným tréninkům.

Tři prvenství kluků z Dukly. A navíc Superpohár pro nejúspěšnější klub

Pak jste dostal od Slavie nabídku?

Po prvotní spolupráci se situace vyvinula tak, že nabídka přišla. Byl jsem v Dukle v takovém rozpoložení, že jsem se tím začal zabývat. Přišlo mi, že je to možná varianta a pak jsem se v podstatě rozhodl ze dne na den.

Co stálo na misce vah?

Po dlouhých letech v Dukle si nepřipadám zcela využitý. Nejspíš potřebují určitý restart a možná ho potřebuje i Dukla. Může to být impuls, který řadu věcí rozhýbe. Teď v úterý jsem rozhodl, že skončím a oznámil jsem to vedení klubu. Výpověď byla přijatá a v ten moment bylo jasné, že bude trénovat ve Slavii, protože individuální tréninky mi dávají smysl. Smysl mi dává i přístup hráček i přístup vedení HC Slavia. Řekl jsem, že to stojí za to, abych udělal takovou velkou a radikální změnu.

Jak těžké bylo opustit hráče, s kterými jste ještě před pár lety hrával, a pro ty mladší jste byl ikonou?

Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mé házenkářské kariéře. Asi mi hodně pomohlo, že to proběhlo spontánně a v rychlosti a netáhlo se to týdny. Vůči klukům z týmu mě to strašně mrzí, ale každý jsme nahraditelný. Nejdůležitější je klub.

Nabitý program je jedním z důvodů vyřazení, říká sportovní ředitel HC Dukla

Zažil jste nějaký vnitřní boj?

Pořád mám v sobě zvláštní pocit, který neumím přesně pojmenovat. Chápu, že se na mě může někdo zlobit. Strašně si ale vážím toho, co pro mě Dukla udělala, jakou mi dala šanci a že jsem v ní prožil nádherných dvaadvacet let. Ale na druhou jsem taky odvedl kus práce a myslím, že jsem to Dukle vrátil. Vždycky jsem za ní pral až do poslední chvíle.

Rozešli jste se v dobrém?

Určitě jsme se nerozešli ve zlém. Byl to rozchod v přátelském duchu. Rozhodnutí to bylo těžký, ale je to přirozený koloběh. Slavii děkuju za tuto šanci. Hlavní příčinou změny, že jsem volil takhle, jsou slávistická děvčata. Je na nich vidět, jak se chtějí zlepšovat, a to byl pro mě definitivní signál.

Něco takového vám v Dukle chybělo?

Ne, to určitě ne. Použil bych příměr, který poznal před rokem trenér hokejistů mistrovského Třince Václav Varaďa a přesto odešel, protože nebyl s vedením klubu úplně naladěný na stejnou notu. V Dukle jsme se nějak hledali. Nebylo to takové, jaké by to mělo být. Proto si myslím, že pro obě strany je to možnost, jak jít novou cestou.

Dukla před odvetou nestačila na Zubří. Je v tom i něco pozitivního, říká kouč

V pátek hraje Dukla odvetu s Frýdkem-Místkem o konečné páté místo v extralize. Předpokládám, že v hale v Ruzyni nebudete chybět…

Samozřejmě budu u toho. S Duklou dokončím sezonu. S tréninkem ve Slavii začnu až v červenci, kdy začíná příprava.

Přechodem Slavie se dostanete do jiného než známého chlapského světa. Co vy a ženská házená?

Před kontaktem se Slávií jsem s ní do styku nepřicházel a ani jsem nebyl jejím příznivcem. Byl to pro mě jiný sport. Poslední týdny jsem ale poznal, že můj pohled byl částečně zkreslený a že některé momeny jsou velice zajímavé. Zejména přístup a chuť se zlepšovat. Vidím tam veliký potenciál a chci do toho jít s tím, že určité aspekty, které mi u žen chybí, bych tam rád dostal. Jestli se mi do týmu podaří aplikovat určité prvky z mužské hry, tak by to mohlo klub posunout dál. Jestli se mi to povede, je otázkou dalších měsíců a let.

