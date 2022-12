Auto do auta – a pak auto z auta na auto. To jsou slova, jimiž popsal nehodu, která se odehrála v polovině července na Příbramsku: na silnici I/4 u osady Životice. „Podle policie došlo k incidentu tak, že jedno osobní vozidlo přibrzdilo a další za ním jedoucí do něj lehce ťuklo. Bezpečnou vzdálenost nedodržel ani řidič nákladní soupravy převážející nové automobily. Po prudkém zabrzdění se uvolnilo auto v horním patře nad kabinou a převrátilo se na osobní vozidlo, ve kterém byla zraněna spolujezdkyně,“ shrnul Holomčík vývoj událostí. Frekventovaný hlavní tah, který je pokračováním dosud nedostavěné dálnice D4, zůstal po nehodě uzavřený. Příbramští hasiči museli nejen za pomoci jeřábu odstranit spadlé auto, ale také zasypávali uniklé provozní kapaliny.