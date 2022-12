Nudíte se? Kupte si medvídka mývala… Na oblíbenou filmovou hlášku si dozajista vzpomněli hasiči ze stanice v Mnichově Hradišti, když vyjížděli do akce začátkem letních prázdnin. Úkol a cíl byly jasné: v mnichovohradišťské Smetanově ulici odchytit mývala, který nejspíš utekl neznámému chovateli. „Našel si skrýš v koruně vzrostlé třešně na zahradě rodinného domu. Asi po dvaceti minutách se podařilo mývala za pomoci nastavovacího žebříku a odchytové tyče sundat a umístit do transportní klece,“připomněl Holomčík. S tím, že následně byl mýval převezen do záchranné stanice v Huslíku u Poděbrad. Její vedoucí Luboš Vaněk nicméně připomíná: tam byste ho nyní už hledali marně; podařilo se ho umístit. Mýval našel nový domov u jednoho z nadšenců, kteří se chovu těchto zvířat věnují.