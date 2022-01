Zvláštní kategorií výjezdů jsou ty k záchraně zvířat. Střechu jako cíl své vycházky si nejčastěji vybírají kočky, které se díky své obratnosti dokážou většinou samy dostat zpět do bezpečí. Existují samozřejmě i výjimky, kdy třeba sklouznou do okapové roury, a pak potřebují pomoc hasičů. Méně časté jsou obdobné nevšední výlety psů, jak se například stalo ve Vrapicích na Kladensku. Vystrašené zvíře, které hledalo oporu u komína rodinného domku, sundali kladenští hasiči pomocí nastavovacího žebříku. Stejným způsobem zachránila místní dobrovolná jednotka psa ze střechy domu v Hostivici v okrese Praha-západ. Psovi, který se na střechu dostal z bytu otevřeným oknem, pak až do příjezdu majitele poskytli hasiči azyl v útrobách svého zásahového vozidla.