Za jejich centrálu to v úterý 27. prosince připomněl Ladislav Holomčík. Pestrost životních situací přitom ukazuje, že kuriózní pozadí může mít dokonce i planý poplach.

Plameny řádily jen na oko

Týden před Vánocemi, kdy svědkyně pozdě večer volala volala na tísňovou linku 112 s tím, že vidí požár v moderním bytovém komplexu ve Václavské ulici v centru Kolína. Žena bydlící naproti nepřehlédla plameny šlehající za oknem jednoho z bytů ve třetím patře. Zlikvidovat oheň vyjeli hasiči se čtyřmi cisternami a automobilovým žebříkem – dobrovolné jednotky spěchající do Kolína z okolí ale byly ještě cestou odvolány. Když totiž za šest minut po ohlášení dorazili na místo kolínští profesionálové, mohli jen koukat; dělat více nebylo zapotřebí. Ukázalo se, že nehoří: majitel si pouze pustil na televizní obrazovce imitaci krbu.

Omylem plynoucím z klamného zdání se stalo také nahlášení požáru reklamní tramvaje, jež byla po několik let umístěna v sousedství dálnice D1 u Průhonic. Ve čtvrtek 9. června vyjeli na místo hasiči z Říčan. Zjistili, že nehoří – jen staré kolejové vozidlo, které se stalo terčem sprejerů a vandalů, majitel rozřezával autogenem, aby je po částech mohl odvézt do kovošrotu. Plamen hořáku ale u řidičů projíždějících kolem vyvolal dojem požáru.

Elektronika volala pomoc sama

Ve středu 16. listopadu vpodvečer sice nešlo o planý poplach, ale výjezd do Průmyslové ulice v Brandýse nad Labem byl přesto zbytečný. Podnětem se stalo automatické volání chytrých hodinek ohlašujících vážný úraz jejich majitele. Když ten na pokus o zpětný kontakt nereagoval, hasiči vyrazili na pomoc. Byť údaj o poloze vypadal poněkud podezřele: hodinky, jejichž majitel na tom měl být zle, se daly do pohybu. Vše objasnila hlídka policie, která na místo dorazila jako první a hasiče jedoucí na pomoc poslala zpátky na stanici. Co se stalo? Majitel hodinek měl nehodu na koloběžce. Svalil se – hodinky tedy nelhaly – avšak vyvázl bez újmy a pokračoval v jízdě.

O necelý týden později přišla podobná nouzová zpráva od obce Daleké Dušníky na Dobříšsku; tentokrát z chytrého telefonu. Protože ani v tomto případě nikdo nereagoval na zpětné volání, vyrazily na místo záchranné složky. „Po příjezdu policie a hasičů byl na místě před areálem soukromé firmy nalezen jen poškozený mobilní telefon, patrně přejetý nějakým vozidlem,“ konstatoval Holomčík. Na vysvětlení ale nebylo třeba čekat dlouho: po chvíli se objevil muž hledající mobil, který jeho manželka položila na kapotu auta, jež se poté rozjelo.