„Vnímáme, že činnost v jednotkách může klást na členy různé požadavky včetně zdravotních,“ uvedla dále Němečková.

„Odmítáme však bezdůvodnou povinnost, která může celý dlouhodobě nastavený systém činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí do značné míry ohrozit. Nepromyšlené zákazy a nelogické podmínky nejsou živnou půdou pro podporu dobrovolné práce,“ prohlásila hasička z Nymburska.

Nestačil by test?

„I očkovaní mohou být přenašeči,“ řekl Deníku starosta Městského sdružení Praha Martin Wagner. Podle něj by při nástupu dobrovolného hasiče do pohotovosti bylo efektivnější požadovat test. „Já chci hlavně dobrovolným hasičům za jejich práci poděkovat. A je mi líto těch, kteří se očkovat nebudou, a přitom dobře slouží už dvacet let. To je tímto nařízením odpálíme?“ položil Wagner otázku. V Praze on sám neočekává zásadnější personální problémy, členové jednotek SDH jsou totiž z velké části už očkováni.

U dobrovolných hasičů v Běchovicích zbývá u výjezdové jednotky poslední neočkovaný člen. „Jsme základní jednotkou integrovaného záchranného systému, to přece obnáší nějaké povinnosti. Takže očkování neberu jako nějaké obtěžující nařízení,“ uvedl velitel jednotky Tomáš Hrubý, jehož lidé zasahovali například i při nedávném požáru v malešické spalovně.

Jednotky jsou proočkované

„Nám to velké problémy nezpůsobí. Náš sbor je z velké většiny už očkován,“ řekl Deníku starosta sboru dobrovolných hasičů z pražského Chodova Martin Štuka s tím, že chápe, že jsou i dobrovolní hasiči zařazeni mezi vybrané profese s povinným očkováním. „Neměl by přece být problém s tím, že ti, kteří přicházejí do styku s ohroženými skupinami lidí, se nechají očkovat,“ uvedl.

Žádný problém nevidí v očkování ani starosta dobrovolných hasičů ze Zličína Vojtěch Koutek. „My jsme stoprocentně proočkovaní už od samotného začátku, takže povinné očkování nás nijak nemůže zasáhnou nebo zaskočit,“ řekl Koutek.

Povinné očkování dává smysl i veliteli zásahové jednotky dobrovolných hasičů ze Zbraslavi Jiřímu Hartmanovi. „Sloužíme s profesionály, jezdíme dezinfikovat prostory. S povinným očkováním mi konečně začne dávat smysl, jak se chovat a jak se stavět k opatřením, protože dosud pro očkované a neočkované platila jiná bezpečnostní opatření a bylo to složité,“ popsal Hartman. Ve zbraslavské výjezdové jednotce je podle něj očkováno 99 procent hasičů. „Zbytek to ještě nestihl, ne že by nechtěli,“ upřesnil velitel.

Čtrnáct ze sedmnácti členů jednotky SDH v Kbelích už je očkováno. Zbylé tři určitě nebude k očkování nutit místní velitel Leoš Biskup. „Upřímně to teď ani neřeším, čas je do začátku března a kdo ví, zda nová vláda toto nařízení nezruší nebo neupraví,“ uvedl Biskup.