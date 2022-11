Zatímco Alexandra Baha vykopla Slavia (a přestup do Benfiky Lisabon) do dánské reprezentace, Sørensen (psán někdy i jako Sörensen) ještě na svůj moment slávy čeká. V dresu národního týmu se objevil dosud jen v mládežnických kategoriích. „Hrát za Dánsko je můj veliký sen, který bych si rád splnil,“ říká.

Zdroj: Deník

Ligový podzim s pohárovou tečkou mají sparťané za sebou. Na řadu přišlo zasloužené volno a s ním i třeba sledování světového šampionátu u televize.

„Myslím, že nás čekají zajímavé zápasy a sám jsem zvědavý, co všechno se v nich stane. Jakmile budu mít čas, rozhodně se budu dívat. Nemohu pochopitelně stihnout všechno, ale určitě bych si nechtěl utéct zápasy Dánska,“ těší se.

Dlouhá přestávka

Netradiční pro něj bude dlouhá zimní přestávka. „O tom, že se světový šampionát koná právě v Kataru, se mluví už dlouho, je to složité a zvláštní, což platí i pro nás, máme teď před sebou dlouhou pauzu. Vlastně máme v sezoně dvě velké přestávky, po té letní i teď v zimě. Normálně by byla kratší a za chvíli bychom hráli. Po pohárovém zápase v Ostravě jsme dostali několik dnů volna a pak se zase sejdeme na tréninku,“ přibližuje Asger aktuální program.

Co se týče hlavního favorita katarského turnaje, shodne se s bookmakery ze sázkových kanceláří. „Brazílie,“ vyhrkne bez většího přemýšlení.

Na druhou stranu, nikde není psáno, že tým kolem Neymara ustojí tlak. „Brazílie s Argentinou na sebe mohou narazit už v semifinále, tak bych jednoho z nich viděl určitě v souboji o zlato. Ale je tam spousta dobrých týmů, sám se nechám překvapit,“ pokračuje dánský bek.

Šampionát je plný skvělých fotbalistůa i Sørensen mezi nimi má oblíbence. Messi? Ronaldo? Thiago Silva? Kdepak! „Těším se na Jamala Musialu z německého týmu. Je to vynikající hráč, v Bayernu Mnichov patří mezi hlavní tahouny.“

Největší pozornost ale bude pochopitelně upírat na dánskou reprezentaci. Jeho krajané z národního mužstva ve skupině narazí na Francii, Tunisko a Austrálii.

Myšlenky na triumf

„Je to těžká skupina, ale to je na mistrovství světa vlastně každá. Francie má spoustu vynikajících fotbalistů. Tunisko pro mě není tak známý soupeř, ale hrajeme s ním náš první zápas na turnaji, který je vždy specifický. Austrálie také nebude snadná… prostě nečeká nás nic lehkého,“ míní. „Máme dobrý tým, který má velká očekávání. Doma všichni věří v postup ze skupiny a co bude dál, to se pak uvidí,“ říká Sørensen.

Klíčový bude mač s Francií. „Pokud Argentina vyhraje svoji skupinu, tak právě s ní pak bude hrát druhý tým naší skupiny. Proto bude lepší ji vyhrát. Pak se můžeme dostat daleko,“ usmívá se.

Asger Strømgaard Sørensen.Zdroj: AC Sparta PrahaCelý fotbalový svět při posledním Euru s obavami sledoval, jak se během zápasu se srdečním kolapsem skácel na zem Christian Eriksen. Pro Dánsko je jeho návrat na velký turnaj senzační událostí.

„To, co se mu stalo, čím si prošel a jak teď zase hraje, je úžasné. Po tom všem je snad v ještě lepší formě, což je naprosto skvělé,“ povídá bek Sparty s nadšením v hlase.

On sám má za sebou zatím pouze mládežnické reprezentační zkušenosti. S dánským týmem do 21 let se zúčastnil i Eura v roce 2019. Na řadě by tedy mělo být repre áčko. „Doufám, že se mi to povede, i když vím, že to bude hodně náročné. Dánsko má spoustu skvělých fotbalistů, takže je těžké se mezi ně do reprezentace dostat, ale rád bych si tento sen jednou splnil,“ prozrazuje své velké přání.

Vzhledem k tomu, že jej na Letné vede dánský kouč, je to zase blíž – mnoho Dánů teď Spartu sleduje…

Čeština je složitá

A jak vlastně na severu Evropy vnímají český fotbal? „Česká liga má svoji kvalitu a je hodně fyzicky náročná, hraje se ve vysokém tempu a na vysoké úrovni. Je to jiný fotbal, než jaký se hraje v dánské lize. Spíš mi připomíná 2. německou Bundesligu, kde jsem působil pět let. Tam je to podobné, hodně soubojů, lítá se nahoru dolu. Mám takový fotbal rád,“ vypráví.

Zatímco v soubojích si libuje, problém mu dělá řeč. Čeština je komplikovaná. „A jak!“ směje se rodák z obce Virklund (stejný název nese i koberec nejmenované skandinávské firmy).

„Dánština a němčina měla spoustu podobných výrazů, ale v češtině moc podobných slov není, takže za těch šest měsíců jsem se toho ještě moc nenaučil,“ dodává sympatický dánský obránce.

Jestli bude pokračovat v dobrých výkonech, může se stát, že příští světový šampionát nebude sledovat už jenom v televizi. A vlastně by „stačila“ i nominace na Euro. Za necelé dva roky jej hostí Německo.

