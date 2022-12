Fotbalové Portugalsko se topí v slzách. Snění o finále světového šampionátu se rozplynulo v sobotu večer už ve čtvrtfinále pod kopačkami hráčů Maroka. Přesto se najdou i tací, kteří to berou s nadhledem a dívají se dopředu.

"Je to veliké zklamání, ale portugalský tým má před sebou zářnou budoucnost, má spoustu talentovaných hráčů, kteří přišli z jednadvacítky. Chyběl nám hrát typu Roye Keana. Maroko dobře bránilo, má plno šikovných hráčů a zasloužilo si jít dál," říká Dean Da Lanca, portugalský obránce pražského týmu Prague Raptors, za jehož béčko pravidelně hraje 2. třídu a nastoupil během podzimu i za A tým v 1. A třídě. A to je mu již 55 let! "Myslím, že musím být jedním z nejstarších registrovaných hráčů v soutěži, ale stále si užívám tréninky a setkání s Raptory během zápasu," přiznává.

Ronaldo má pořád co nabídnout

Dean Da Lanca v dresu Prague Raptors.Zdroj: archiv hráčePrávě se svými spoluhráči zápas Portugalsko - Maroko sledoval. "Odehráli jsme v sobotu se Zličínem přátelský zápas pro Izzyho Okaisabora. Hraje s námi od začátku a stěhuje se teď do zahraničí. Pak jsme všichni koukali společně," vypráví.

Stejně jako všichni jeho krajané věřil, že se národní tým dostane daleko. "Věřil jsem tomu, minimálně ve čtvrtfinále. Tým je totiž plný talentovaných hráčů, máme dva skvělé na každý post," míní.

Ve vyřazovacích zápasech nepostavil trenér Santos hvězdného Cristiana Ronalda do základní sestavy, čímž překvapil celý fotbalový svět. "Bylo to veliké překvapení, protože posledních dvacet let byla základní sestava vždy s ním," říká Dean.

Z tréninku Sparty k televizi. Sørensen hlásí: Dánsko má dobrý tým

Ronaldo je nedotknutelnou ikonou, kterého milují všichni Portugalci. O jeho porovnávání s Messim tak v této zemi netřeba pochybovat. "Jsem si jistý, že někdo v Portugalsku bude preferovat Messiho, ale nikoho takového jsem zatím nepotkal," usmívá se a pokračuje: "Ronaldo má národnímu týmu ještě pořád co nabídnout. Dokážu si představit, že nastoupí i z lavičky a vstřelí důležitý gól."

Místo Portugalska si tak s Francií o velké finále zahraje Maroko. "Pokud Francie dokáže vstřelit první gól, může to být úplně odlišný zápas než s námi. Pokud se to ale podaří Maroku, může mít Francie veliké problémy," predikuje a dostává se i k odhadu na celkového vítěze šampionátu. "Těžké tipovat, vyhrát teď už může kdokoliv. Doufám, že se to podaří Chorvatsku, hraje pěkný fotbal a po neúspěšném finále minulého šampionátu by si zasloužili tentokrát uspět," má jasno o tom, komu nyní bude fandit.

Kanada, Evropa, ale také exotické Macao

Da Lanca má za sebou zajímavou kariéru a kvůli fotbalu, ale i práci či studiu procestoval svět křížem krážem. "Oba mí rodiče jsou Portugalci, já jsem se jim narodil v Kanadě, takže mým prvním sportem byl samozřejmě hokej. Jakmile dítě začne chodit, dostane brusle. Když mi bylo pět, přestěhovali jsme se do Portugalska a já začal hrát každý den fotbal ve škole a pak po škole na ulici. Později jsme se přestěhovali zpět do Kanady a fotbalu jsem se věnoval i v dospívání. V Kanadě tehdy nebyla žádná profesionální fotbalová liga. Po dokončení střední školy jsem se přestěhoval do Anglie, kde jsem studoval, pracoval a i hrál fotbal," vzpomíná na fotbalové začátky.

Zdroj: archiv klubuFotbal měl v krvi, což se o běžných Kanaďanech nedá říci. "V dorosteneckém věku jsem hrál v Kanadě a reprezentoval provincii Saskatchewan, kde jsem žil. V Anglii jsem hrál za různé neligové kluby - poloprofesionální úroveň je velmi tvrdá a konkurenční. Posledním klubem, za který jsem v Anglii hrál, byl jeden z nejslavnějších neligových klubů v Británii, Corinthian Casuals, který má velmi bohatou historii. Brazilský tým Corinthian Paulista vznikl jako výsledek fotbalového turné Corinthian Casuals do Brazílie na konci 19. století. Jednu sezónu jsem také hrál v Macau za tým složený převážně z hráčů 2. a 3. ligy. Vyhráli jsme ligu a postoupili do kvalifikace o Asijský pohár, kde jsme v prvním kole prohráli s týmem z Nepálu," přibližuje svojí zajímavou kariéru.

Druhou polovinu sezony chci vzít ještě ve větším stylu, hlásí kanonýr Urban

Tu už má dlouho spojenou s Prahou a týmem Prague Raptors. "Před čtrnácti lety jsem do Česka přijel se svou firmou kvůli práci. Díky fotbalu jsem si našel přátele, zalíbilo se mi tady a zůstal jsem," vysvětluje. "Je to skvělý klub s mladými zajímavými lidmi z celého světa. Za několik krátkých let jsme ušli dlouhou cestu a dvakrát postoupili. Nyní máme dva velmi konkurenceschopné mužské týmy, ženský tým, který již hraje na vysoké úrovni proti zavedeným profesionálním klubům a založili jsme také akademii," pochvaluje si své působiště.

Čeština? Po pár pivech jde sama

Ze sobotního přátelského zápasu Raptors se Zličínem.Zdroj: archiv klubuJak vidí Dean Da Lanca současný český reprezentační fotbal? Chodí jako divák i na tuzemské soutěže? "Není žádným tajemstvím, že český fotbal má za sebou lepší časy. Nejsem příznivcem žádného klubu, ale byl jsem na několika zápasech Dukly a líbí se mi umístění stadionu a výhled na Vltavu. Procestoval jsem celou Českou republiku. Je to krásná země, je tu tolik malebných vesniček, hor, jezer, historických památek a spousta dalšího k objevování," odpovídá.

A na závěr se pořádně zasměje, když dojde řeč na češtinu. "Jsem v rozpacích pokaždé, když mi někdo položí tuto otázku… Řekněme, že to není špatné a výrazně se to zlepší po několika českých pivech," uzavírá své zajímavé povídání s úsměvem na rtu.