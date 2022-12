Sám na šampionátu favorizoval Brazílii, která ale vypadla nečekaně už ve čtvrtfinále, když na penalty podlehla Chorvatsku. Velkým překvapením se pro Khrolenoka tedy stalo Maroko, které senzačně dokráčelo až do bojů o medaile.

Zdroj: Deník

„Je to tým, kde každý může hrát jeden na jednoho. Velmi se mi z jejich týmu líbí Boufal. Naopak negativně mě překvapila Belgie, která má neskutečně talentované hráče, ale nedokáže to předvést na hřišti,“ ohlíží se za dosavadním průběhem mistrovství světa.

Kdo tedy podle talentovaného ruského fotbalisty na turnaji zvítězí? „Francie. Mbappé je na hřišti blázen,“ usmívá se velký fanoušek Brazilce Neymara a Němce Saného.

S tím, že se mistrovství světa koná nezvykle uprostřed zimy, Khrolenok příliš nesouhlasí. „Myslím, že to není dobře. Je to čas, kdy by měli fotbalisté trochu zrelaxovat a odpočinout si. Druhá půlka sezony pro ně bude pořádně náročná,“ uvědomuje si hráč, jenž působí v Česku už čtyři roky.

„Myslím, že tady určitě zůstanu i dál. Pro moji budoucnost je to tady dobré,“ říká bývalý hráč Mezinárodního svazu mládeže, Rakovníka a Hostouně.

O tom, proč si vybral pro svoje fotbalové působení právě Česko má jasno. „Je to výborný odrazový můstek ke startu kariéry v Evropě. Je tu dost kvalitních týmů, ve kterých se můžu zlepšovat,“ vypráví Khrolenok, který v mládí kombinoval fotbal a karate. V současnosti už se věnuje výhradně kopané a k tomu studuje na vysoké škole. Konkrétně obor sportovní management.

„Není to jednoduché, protože studuju v češtině, ale už jsem se v ní zlepšil. Taky mi hodně pomáhá přítelkyně, která je velmi chytrá,“ popisuje mladý Rus.

Ten má představy o své ideální budoucnosti jasně rozmyšlené. „Krok za krokem bych se chtěl dostat do první ligy a nejlépe se potom dostat do Španělska. Líbí se mi technický fotbal, jaký tam hrají. Když balón chodí skoro jenom po zemi,“ vypráví Khrolenok. Jemu, velkému technikovi, je tento styl hry ze všech nejbližší.

O svém nejbližším působení ale Khrolenok zatím jasno nemá. Smlouva v Povltavské fotbalové akademii mu totiž vypršela a teď si hledá nový tým. „V Povltavské fotbalové akademii jsem byl spokojený. Posledních sedm zápasů jsme hráli přesně to, co jsme chtěli hrát. Parta byla dobrá, díky spoluhráčům jsem se zase zlepšil v češtině,“ zakončuje.

