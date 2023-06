Otázka, kde se v Praze nachází nejlepší fotbalová adresa byla zodpovězena. A svými hlasy jste si ji zvolili vy, čtenáři Pražského deníku. Museli byste za ní vydat do severního koutu Prahy 8, do Březiněvsi. Tamní sportovní areál získal celkem 3331 a v hlasování neměl konkurenci.

Areál fotbalového klubu TJ Březiněves. | Foto: archiv klubu

V Březiněvsi jsou na svůj úspěch patřičně hrdí. "Vždy jdeme do podobných akcí po hlavě a jsme rádi, že to vyšlo. V klubu se to sledovalo a byla to drtivá výhra i před kluby, které získaly žolíka od redakce," těší šéfa klubu Tomáše Bezpalce.

Do soutěže se zapojil každý, kdo měl chuť svému klubu v soutěži pomoct. "Klikal, kdo chtěl a měl chuť klub podpořit. Byli tací, kteří klikají možná dodnes a za to jim moc děkujeme. Na začátku jsme soutěž podpořili z vedení klubu mailem na všechny členy a na Facebooku. Poté jsme dělali odečty na Facebooku po čtrnácti dnech, jak na tom jsme, tím to dále podpořili mezi stávající klikače a možná i získali nové. Vlastně nic extra," vypráví Bezpalec.

Vítězný pražský tým postoupil do podzimního celostátního kola a může se také těšit na památeční dres české reprezentace a exkluzivní dodávku piva pro celý tým i fanoušky. V Březiněvsi tedy pivo poteče proudem."Vzhledem k počtu kliků, a tím i zainteresovaných fanoušků klubu, očekáváme velkou bečku možná i tank," usmívá se klubový šéf. A má nápad, u jaké příležitosti bude ideální pivo vypít. "Na vedení klubu máme v plánu renovovat zábradlí a klandry kolem celého hlavního hřiště, a to do klubových barev. Už v minulosti byla myšlenka požádat o pomoc příznivce klubu s tím, že by si každý mohl přinést svůj štětec, my dodáme barvy a společnými silami to zmákneme v rámci brigády. No a na tuto akci je dodávka piva z této soutěže dobrou příležitostí," říká.

Sportovní areál TJ Březiněves je krásný a činovníci, hráči i fanoušci si jej nemůžou vynachválit. "Jsme na něj pyšní! Kdokoliv k nám zavítá, tak pěje chválu na stav trávníků, budovy i okolí. Staráme se o něj, jak to jde. Pořádáme brigády, máme spřízněné fanoušky, hráče i rodiče, kteří díky svému podnikání pomohou, ale vše z brigád nedokážeme, tak využíváme dotací a grantů z Magistrátu hlavního města Prahy a České unie sportu. Obrovským pomocníkem je v tomto naše městská část, a to nejen finančním," přibližuje fungování Tomáš Bezpalec.

Čím je březiněveský areál unikátní? "Naší chloubou je určitě hlavní hrací plocha a budova. Vedlejší travnaté tréninkové hřiště má také svou kvalitu, nicméně díky větší zatíženosti, a tím ulevení zatížení hlavnímu, je to na něm občas znát. V budově máme k dispozici kantýnu, kancelář fotbalu a vedení celé TJ. Dále v patře tělocvičnu se sociálkami, byt, kdysi vybudovaný pro správce a prozatím nevyužitou, se kterou už nyní máme plány. V hlavní hale budovy máme šest zrekonstruovaných kabin, dvě zrekonstruované koupelny, společné záchody, kabina rozhodčích má také svou sprchu a WC. V přízemí je velký sklad na dresy, menší sklad na pomůcky, sušárna, technická místnost s pračkami a sušičkou a sauna s odpočívárnou. Nedávno jsme dokončili větší sklad na tréninkové pomůcky vedle hlavní budovy, který je již zkolaudován jako celek. Jsme rádi, že disponujeme dvěmi velkými přenosnými brankami a osmi menšími pro přípravky či žáky. Umělou trávu hanspaulkových rozměrů s umělým osvětlením využíváme v areálu městské části," chlubí se.

O takový areál se musíte starat s patřičnou péčí a láskou. "Jaký si to uděláme, takový to máme," usmívá se. "Makáme na tom, kdo a jak chce, kdo a jak může přispět a jsme rádi, že vynaložené finance a úsilí, je to znát. Něco jde lehce, něco drhne a přes něco nejede ani vlak," pokračuje.

Kdyby měl sám Tomáš Bezpalec dát někomu hlas, kde je podle něj nejhezčí pražský fotbalový areál? "Mně osobně se líbí nové prostředí u sousedů v Chabrech a jejich koncept Chaberská pergola. Každopádně i nová zázemí na Zličíně či Braníku stojí zmínit a je vidět, že na tom zamakali. Možná to mnohé překvapí, ale své kouzlo funkčnosti celého areálu je u dalších sousedů rivalů v Ďáblicích. Nicméně krásně je všude tam, kde je hřiště, na něm fotbalisté a kantýna s pivkem, klobásou či bramborákem, jako u nás," míní.

Už teď všichni spřádají plány na úspěch v celostátním kole. "Už jak jsem říkal na začátku, půjdeme do toho po hlavě. Uvidíme, jak budou nastavené parametry a dle toho zvolíme strategii. Každopádně jsme silná břežňovská komunita i mimo fotbal a věřím, že nás podpoří i ostatní kluby v Praze, když budeme tím vyslancem pražského regionu," dodává šéf klubu s nejlepší fotbalovou adresou v Praze!