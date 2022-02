Proti týmu z Turecka se Slavia představí po dlouhých 19 letech, pro trenérský tým to bude úplně první konfrontace. "Když jsme hráli poháry v Liberci a i teď ve Slavii, tak se nám to proti tureckému klubu ještě nepovedlo. Bylo to naše přání a los se nám vyplnil," usmíval se Trpišovského asistent Zdeněk Houštecký.

V dresu Fenerbahce působí pro české fanoušky dvě zajímavá jména. Český reprezentant Filip Novák a ještě nedávná opora Arsenalu a německého národního týmu Mesut Özil. Kvůli zranění se do hry ale nedostane zřejmě ani jeden.

"My jsme měli poměrně dost času na to zanalyzovat hru soupeře. Skočila nám do toho výměna trenéra, ale hráči víceméně zůstali. Takže ta příprava byla na jednotlivé hráče a po nástupu nového trenéra jsme se začali víc věnovat systému. Doufáme, že jsme je načetli dobře. Kluky připravíme tak, aby tu odvedli stoprocentní výkon a přivezli jsme dobrý výsledek do odvety," míní další z asistentů Jaroslav Köstl.

Oficiálně potvrzeno: Stanciu definitivně odchází z Edenu do Wu-Chanu

Slávistům se vstup do jara vůbec nepovedl, přišly dvě domácí prohry. Nejprve v lize s poslední Karvinou a v poháru MOL Cup pak s rivaly ze Sparty. Pro jejich psychickou sílu bylo velmi důležité, že vyhráli víkendový zápas na horké půdě Slovácka.

"Pojedeme díky tomu s dobrou náladou, výhra nás povzbudila. Musíme na to navázat a předvést ještě lepší výkon. Na zápase se všichni těšíme. Přál jsem si tohoto soupeře, kvůli fanouškům i jménu. Jedeme udělat co nejlepší výsledek," burcuje záložník Ondřej Lingr.

Zápas Fenerbahce - Slavia začíná ve čtvrtek 17. února od 18.45 hodin a přímým přenosem jej přenáší program ČT2. Odveta je na programu o týden později v Edenu.

Nové tváře v Edenu. Z Boleslavi do Slavie přicházejí Fila s Juráskem