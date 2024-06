/FOTOGALERIE/ V minulých dnech řešilo právní oddělení Fotbalové asociace České republiky situaci kolem přeštického Robstavu. Nejprve tým ve třetí nejvyšší soutěži skončil, pak do ní byl vrácen, ale aby bylo vše regulérní, rozšířila se ČFL i divize. To je výhra hned pro dva pražské kluby. Do divize totiž jde Tempo, druhý tým přeboru po také postupující Přední Kopanině. A díky tomu se i přes prohru v baráži nakonec zachránila Uhříněves.

"Měli jsme tento týden nějaké náznaky, že by k tomu mohlo dojít. Je to největší úspěch v historii klubu," prozrazuje místopředseda Tempa Libor Koubek v rozhovoru pro web Pražského fotbalového svazu.

"Jako první do divize poskočil Petřín Plzeň, když odmítly postup Poříčany. To jsem si myslel, že už máme smůlu, že k dalším posunům už nedojde. Ale pak přišla věc okolo Robstavu a třetí liga se doplňovala podruhé, aby byly obě skupiny se 17 týmy. Kladno se posunulo do ČFL a do divize mohlo jít Tempo," přibližuje změny, které se řešily na losovacím aktivu Řídící komise pro Čechy.

"Postupem do divize se nám všem v Tempu splnil sen, po kterém jsme toužili. Samozřejmě by bylo lepší soutěž vyhrát, ale když se objevila šance, tak jsme se stejně posunuli výš," říká Libor Koubek.

Tempo už před sezonou oznámilo, že by rádo postoupilo do divize, čtvrté nejvyšší soutěže. Přebor ale ovládla Přední Kopanina.

"Divize byla z naší strany chtěná soutěž. Je to vrchol té naší současné pyramidy soutěží, má skvělou úroveň a moc se výš těšíme. Dovolím si ale říct, že týmy z horní poloviny přeboru mají v řadě případů divizní úroveň. Je to pro nás ohromné plus i v tom, že kluci, co vycházeli z dorostu, tak chtěli hrát celostátní soutěže. Takže uvažovali o odchodu, teď jim dáme tuhle možnost v Tempu," říká místopředseda Tempa.

To bylo zařazeno do divizní skupiny B, kde bude hned pětice pražských celků - kromě Tempa také Admira B, Meteor, Újezd a Přední Kopanina. "Je to skvělé," usmívá se Libor Koubek.