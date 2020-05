Změňte systém lig, navrhl viceprezident FIFA. Může se hrát jaro-podzim

Podle viceprezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Victora Montaglianiho by se kvůli pandemii koronaviru, která pozastavila téměř všechny soutěže, mohlo začít debatovat o možnosti změnit evropský fotbalový kalendář. Místo současného systému podzim-jaro by se hrálo opačně, v průběhu celého kalendářního roku. Montagliani soudí, že by se taková změna hodila i s ohledem na termín mistrovství světa 2022 v Kataru.

Fotbal - ilustrační foto.

"Naskytla se nám příležitost, jelikož se světový šampionát v roce 2022 bude hrát na přelomu listopadu a prosince a tohle by mohlo být ono," řekl Montagliani v rozhovoru pro italskou stanici Radio Sportiva. "V Americe se hraje podle kalendářního roku. Takové řešení by pravděpodobně mohlo být použito i v Evropě a Africe. Je to možnost, o které se dá diskutovat na národní a kontinentální úrovni," uvedl předseda severoamerické konfederace CONCACAF. Když zrušíme ligu, riskujeme účast v evropských pohárech, varuje Svoboda Přečíst článek › "Tento nápad by se neměl zamítnout, může to být řešení pro následující dvě sezony a zimní mistrovství světa. Už jsme začali přemýšlet o tom, jak poskládat nový kalendář od roku 2024. Kvůli současné krizi potřebujeme okamžité odpovědi," prohlásil čtyřiapadesátiletý Kanaďan. Stejný nápad Se stejným nápadem přišel už v roce 2013 tehdejší předseda Evropské klubové asociace (ECA) a nyní výkonný ředitel Bayernu Mnichov Karl-Heinz Rummenigge. "Léto je všude nejlepší část roku, ať už v Německu, Francii nebo Anglii. Ale je to přesně ta část roku, kdy nehrajeme," řekl tehdy magazínu France Football. "Během nejtužší zimy, kdy je velmi chladno a sněží, hrajeme skoro pořád v podmínkách, které jsou nepříjemné jak pro hráče, tak i pro fanoušky. Není to logické," konstatoval Rummenigge. Záchrana je skvělá, ale lepší by byla na hřišti, říká Jiránek Přečíst článek ›

Autor: ČTK