Praha - Fotbalista Vukadin Vukadinovič se na začátku druhé půle sobotního vršovického derby proti Bohemians 1905 dočkal první ligové branky v dresu Slavie, ale radost z ní měl jen chvíli. Tři minuty nato totiž viděl po zákroku na Jakuba Radu rovnou červenou kartu a jeho spoluhráči v oslabení minutu před koncem inkasovali vyrovnávací gól. Srbský ofenzivní záložník se jim po remíze 1:1 omluvil.

Vukadin Vukadinovič ze Slavie se raduje z gólu proti Bohemians Praha 1905. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

„Jsem strašně zklamaný. Chci se omluvit celému mančaftu i celé Slavii za to, co jsem udělal. Byl jsem přemotivovaný, nezvládl jsem tu situaci," řekl Vukadinovič novinářům. „Ztratil jsem balon a chtěl jsem to přerušit, jenže se mi to vymklo kontrole. Bylo to na půlící čáře, možná mi mohl dát žlutou… Mrzí mě to," dodal čtyřiadvaceti­letý hráč.

Z premiérové ligové trefy ve Slavii neměl vinou vyloučení prakticky žádnou radost. „Kdybych si mohl vybrat mezi červenou a gólem, tak bych si vybral, abychom nedostal tu červenou. Měl jsem radost z gólu, ale během chvíle to zmizelo. Žádnou radost nemám," podotkl Vukadinovič.

První myšlenka

Skórovat dokázal až ve třetí šanci, když přehodil hostujícího brankáře. „Předtím v prvním poločase jsem měl dvě možnosti. Při té první šanci jsem v poslední chvíli změnil svůj původní záměr a on tam nechal nohu. Před tím gólem jsem věděl, co chci udělat, zvolil první myšlenku, a proto to asi takhle dopadlo," řekl.

Po červené kartě prožíval poslední půlhodinu velké nervy. „Ani jsem se nemohl na ten zápas dívat. Věřil jsem, že to kluci mohou zvládnout, ale zbývalo hodně času. Mrzí to o to víc, že jsme dostali gól ze standardky. Je to škoda," litoval srbský ofenzivní záložník.

Vyloučení pro něj také znamená, že přijde o nadcházející derby se Spartou. „Na ten zápas se těší každý fotbalista. Je to svátek a v Česku asi největší zápas. Mrzí mě to," dodal.

Čtěte také: Bohemians v přesilovce vydřeli v závěru remízu 1:1 na Slavii