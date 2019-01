Žižkov/Příbram - Zatímco ligový nováček Bohemians Praha sbíral pod žižkovským vysílačem důležité body, domácí Viktoria se trápila a příslušnost k české fotbalové elitě neudržela.

Fotbalisté Bohemians Praha si připsali pozoruhodný primát v českém klubovém fotbalu. Stali se prvním týmem, který během tří sezon postoupil nejprve ze třetí ligy (ČFL) do druhé, rok nato do první a zde se dokázal udržet. Zajímavý je i fakt, že jejich cesta z amatérského fotbalu do profesionálního začala až poté, co opustili své působiště na Střížkově.

Definitivu i pro příští prvoligovou sezonu získali zelenobílí po sobotní výhře 2:1 s Mladou Boleslaví, což byl současně dost možná i jejich poslední zápas v roli domácího mužstva na žižkovském stadionu.

Viktoria totiž sestupuje do II. ligy a zde nebude muset splnit podmínku vyhřívané plochy na stadionu. Bohemians Praha ale na takovém stadionu budou muset I. ligu hrát. Kde to tedy bude?

„Jednáme se Strahovem a s Edenem,“ prozradil šéf klubu Karel Kapr. „Se Žižkovem jsme zatím o svém případném zdejším setrvání nejednali. I když je pravda, že tady bychom nejradši hráli dál.“ Není divu, na Viktorce získal tým trenéra Luboše Urbana 32 z celkového počtu 34 svých bodů. Urban mužstvo vedl během těchto tří úspěšných ročníků a v nejbližší době se bude jednat o prodloužení jeho smlouvy.

A účast konkurenčních Bohemians 1905 v I. lize? „Vnímám to jako podvod. V dané chvíli se s tím musíme smířit, ale pracujeme na tom, aby tomu bylo jinak,“ sdělil Kapr.

